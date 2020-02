16-årig løsladt efter dårlig skyderi-joke mod skole

Dommeren ved Retten i Nykøbing Falster valgte tirsdag at løslade den 16-årige dreng, som mandag blev anholdt på sin hjemadresse på Bogø for trusler mod Vordingborg Ungdomsskole.

- Dommeren har vurderet, at han ikke kan ødelægge efterforskningen ved at være på fri fod, lyder det fra advokat Lars Urup, der er den 16-åriges forsvarer.

Det var politiet, som havde fået fingre i en besked på »Messenger«, som den 16-årige havde sendt til en skoleveninde. Her blev der der ifølge Lars Urup skrevet noget om våben og skyderi, og det fik politiet til at frygte et angreb på Vordingborg Ungdomsskole.