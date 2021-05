157 km/t over Farøbroerne

Hastighedsgrænsen over begge broer er 90 km/t, men det har mange bilister fortsat svært ved at finde ud af, og der er sikker gevinst hver gang, ordensmagten stiller sig op netop der.

Denne gang var vinderen af det formel 1, som han må have troet, han deltog i, en person, som drønede lige ind i politiets hukommelsesbase med 157 km i timen. Præmien er en betinget frakendelse af kørekortet, så han skal op til en fornyet køreprøve for at beholde sit kørekort.

Det samme gælder for to andre, som også kørte alt for stærkt, og 16 bilister kørte mere end 30 procent over grænsen, så de får et klip i kortet.