150 til demonstration på havn

Lørdag formiddag var cirka 150 mennesker mødt op til demonstration på Hårbølle Havn for dels at bevare den som indbringende lystbådehavn, dels at få den sat i stand. Også selvom politikerne efter budgetforliget nu har afsat 6,25 millioner kr. til renovering.

- Vi vil gerne holde kommunen fast på deres løfter, så vi ikke ender som i 2016, hvor kommunen overtog havnen med en renoveringsplan, som ikke blev gennemført, sagde formand for havneudvalget Leif Larsen i sin tale.