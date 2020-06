15 glade børn åbnede Farmorhuset

- Et par dage før var der forsamlingsforbud over 10 mennesker, men da Mette Frederiksen pludselig øgede til 50, kunne vi gennemføre arrangementet, siger Annette »Farmor« Andersen.

- Coronakrisen har været hård for os. vi var ved at dø, men heldigvis har vi kunnet sælge støttebeviser for 100.000 kr. via Facebook, siger Farmor.