15-årig udpeget til fredsambassadør

Michael Wittrock på blot 15 år fra Præstø er blevet udnævnt til ny fredsambassadør i den globale fredsorganisation Universal Peace Federation.

Som fredsambassadør kommer Michael Wittrock til at indgå i et globalt netværk, der skal være med til at skabe fred i verden, udvikle et globalt bæredygtigt verdenssamfund og sikre, at alle kan leve i frihed, harmoni og fællesskab.

Det skal blandt andet ske ved at nedbryde barrierer og skabe samarbejde på tværs af kultur, nationalitet, religion og etnicitet i et globalt perspektiv.

- Jeg er stolt af, at Universal Peace Federation har valgt mig som ny fredsambassadør, siger Michael Wittrock.

- Jeg glæder mig til at tage del i arbejdet og lære, hvordan en international fredsorganisation bruger samarbejde og fællesskab til at finde løsninger på nogle af de problemer, som vi i vores moderne samfund står overfor netop nu, lyder det endvidere.

Michael Wittrock hæfter sig især ved organisationens stærke værdigrundlag:

- Det er et fællesskab, der handler om gøre noget godt for andre og sprede håb. Det har vi nok alle godt af at blive mindet om i ny og næ, siger han.

Har muskler nok

Universal Peace Federation arrangerer hvert år en række konferencer og aktiviteter over hele verden.

Blandt deltagerne er nuværende og tidligere regeringsledere, parlamentarikere, erhvervsledere, religiøse ledere, pressefolk og akademikere fra hele verden.

- Universal Peach Federation har en størrelse og en politisk slagkraft, som faktisk kan gøre en reel forskel, fortæller Michael Wittrock.

Han går til daglig på Vordingborg Gymnasium og derfor er særligt interesseret i organisationens indsatser for unge:

- Jeg vil forsøge at bidrage, hvor jeg kan. Det er klart, at jeg i første omgang skal bruge mit krudt på at lære Universal Peace Federation at kende, men på sigt håber jeg, at jeg kan være med til at udvikle vores aktiviteter på ungeområdet.