14 par skabte sociale portrætter af hinanden

Se billedserie Selv når det ?sociale portræt? er blevet pænt fyldigt kan man stadig finde ting, der komplimenterer billedet. De to brødre er her i fuld gang med et ene portræt, mens mosaikkunstner Kristine Birkedal søger for ting til at fylde i portrættet. Foto: Henrik Ekberg

Vordingborg - 19. august 2021 kl. 07:58 Af Henrik Ekberg henrik.ekberg@sn.dk Kontakt redaktionen

I lørdags var to kunstnere på Stentorvet i Vordingborg med en kunsthappening for modige og nysgerrige forbipasserende.

Med sig havde de medbragt en pavillon, liggeunderlag samt kurve og kasser fyldt med ting og sager, som deltagerne to og to gensidigt kunne bruge til at lægge på og rundt om en af ven, partner, ægtefælle, søster eller bror for at tegne "sociale portrætter" af hinanden.

- Vi kalder det "socialt portræt efter Joseph Beuys teori om kunstens sociale engagement, fortæller mosaikkunstner Kristine Birkedal og og billedkunstnere Helle Witte Christiansen, der stod bag arrangementet, som er en del af en kunstkaravane, der fører dem rundt med konceptet til en række forskellige byer.

Vordingborg var første stop på karavanen og 14 "par" hoppede med på idéen i de fire timer, de to kunstnere var på Stentorvet fra klokken 10-13.

Som en del af projektet blev der taget foto af "de sociale portrætter", som deltagerne efterfølgende får tilsendt.

Brødrene Sinus og Sirius Excaudi Sommer var

det første par, der kastede sig ud i at skabe

”sociale portrætter” af hinanden, mens deres

farmor og billedkunstner Helle Witte Christiansen

fulgte med i processen. Foto: Henrik Ekberg



Billederne vil også blive tilbudt som en foto-udstilling til biblioteket, hvis deltagerne vil være med til det.

- Når du er med i vores projekt får du et billede af, hvordan andre ser dig. Du får mulighed for at se dig selv med andres øjne. Måske ser du dig selv på en helt ny måde. Det er også en mulighed for at gøre noget sammen. Gøre noget for hinanden. Give hinanden en god oplevelse. Og være noget for hinanden - også ovenpå corona-restriktionerne, påpeger Kristine Birkedal.

Ud over at give deltagerne mulighed for at tegne sociale portrætter af hinanden er karavanen også for de to kunstnere en mulighed for at undersøge, hvordan folk tager imod kunst på den åbne gade, fortæller de.

Derudover indgår der også i projektet en sociokulturel undersøgelse af, hvordan projektet bliver modtaget i meget forskellige dele af landet. Næste stop er Gentofte.