Se billedserie Stig Ryhl havde som ny formand for Ældre Sagen overtalt kasserer Ester Petersen til at stå som hovedarrangør af årets Danmark Spiser Sammen i Mønshallerne.

130 gæster spiste sammen i Mønshallerne

Vordingborg - 25. april 2019 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skorter åbenbart ikke på hjælpende hænder, når Ældre Sagen Møn Bogø står bag den mønske udgave af det landsdækkende arrangement Danmark Spiser Sammen.

I hvert fald har det været en ren fornøjelse at arrangere det i år, fortæller Ester Petersen fra Ældre Sagen, som har været årets »praktiske hund«, som hun udtrykker det.

Arrangementet fandt sted onsdag eftermiddag, og hvor det de foregående tre år har været formand Kirsten Andersen, der har været primus motor bag det, var tjansen i år faldet til Ester Petersen, da Kirsten Andersen er stoppet som formand, og hendes afløser, Stig Ryhl, har haft nok at se til i overgangsperioden.

Men Ester Petersen har intet at klage over:

Men Ester Petersen har intet at klage over:

- Der har været et fantastisk samarbejde med bestyrelsen, og det har været en fornøjelse at se alle de frivillige være villige til at hjælpe med alt muligt, siger Ester Petersen, der også har ros til de mønske forretningsdrivende for deres velvilje i form af sponsorgaver.

Dem var der kommet et halvt hundrede af, som blev fordelt via lodtrækning på indgangsbilletterne, da gæsterne onsdag eftermiddag havde tygget sig igennem hovedretten i form af mørbradgryde og var nået til kaffen og kagen.

I år blev der solgt billetter til 130 gæster ved arrangementet, hvilket er lidt under de forventede 150 og også færre end sidste år.

- Jeg tror, det skyldes, at der er rendt et rygte rundt om, at der var udsolgt. Det er rigtig ærgerligt, siger Ester Petersen.

Formålet med arrangementet er at øge fællesskabet på lokalt plan og give ensomme mennesker en mulighed for at komme ud og møde nye venner. Mange deltagere er gengangere fra år til år, men Ester Petersen er sikker på, at der også kommer nye til.

- Der er mange, der siger sådan noget som, »Jeg kommer, og jeg tager min nabo med, for han kommer ellers aldrig ud«. Det optimale er, at alle tager én med, som ikke kommer så meget ud normalt, siger Ester Petersen.

Formand Stig Ryhl benyttede da også lejligheden til ikke blot at slå et slag for fællesskabet, men også sende en opfordring til at udføre frivilligt arbejde - for det er også godt for sammenholdet, sagde han.

- Når »Danmark Spiser Sammen«, så styrkes gamle fællesskaber - og nye skabers. Ensomhed mistrives i fællesskaber - og en god måde at blive ensomheden kvit på, er at blive frivillig. Der er rigtig mange tilbud, der hjælper mennesker, der føler sig ensomme. Og som frivillig i et af de tilbud, kan man være med til at gøre en forskel - og styrke sit eget netværk. Det er frivillige ildsjæle, der har skabt rammerne for vores fælles måltid, det er de engagerede få, der har gjort en kæmpe indsats for os alle, sagde han blandt andet, da han bød velkommen til arrangementet - og velbekommen.