Som udvalgsformand for Børne, Unge og Familie er Nikolaj Reichel (S) naturligvis spændt på placeringen af den nye børnehave, der skal samle alle børn i alderen 0-6 år på ét sted i Præstø. Her ses han ved borgermødet i Bio Bernhard, Præstø, i slutningen af januar. Foto: J.C. Borre Larsen

12 steder i spil til ny børnehave

På seneste kommunalbestyrelsesmøde frigav politikerne to millioner kroner af de 6,5 millioner, som der er afsat til i 2020 til at skubbe gang i projektet med en ny børnehave i Præstø.

Der er på budgettet sat i alt 39,5 millioner af til at bygge en ny børne, der skal afløse de nuværende vuggestuer og børnehaver Nøddebo og Tusindfryd, som begge er nedslidte.

Det drejer sig om Antonibakken, Rosagervej syd for Multicentret, et område ved den gamle Abildhøjgaard, den tidligere Veta-bygning på Ny Esbjergvej 12 og på Christinelundsvej i udkanten af byen.

På borgermødet var der vidt forskellige holdninger til de fem placeringer. Især udsigten til en ny børnehave på Rosagervej vakte bekymring, fordi omfanget vil gå ud over 4H-gårdens hestefolde.

På borgermødet kunne de fremmødte også selv komme med forslag til placeringen af den nye børnehave. Det resulterede i syv yderligere forslag: boldbanerne, Præstø Skole, Kernehuset, Hundeskoven, syd for Jungshovedvej/ved bæk, Næbvej tæt på Næbskoven og endelig Th. Hansensvej

- Alle områder er i spil. Forvaltningen laver en indstilling til politikerne i maj og så er det op til dem at sortere fra, siger Anja Valhøj, der er chef for Plan og By.