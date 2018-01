12 rigtige sikrede nytårschampagnen

Hun er gift med Carsten Olsen, medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet, men Bente Olsen undertreger, at det ikke var ham, der førte pennen, da hun krydsede løsningsmulighederne af i 2017-quizen.

Det er heller ikke sikkert, at han ville have sat de samme krydser.

For det var ikke alt i 2017, der gik som kommunalbestyrelsen havde lagt op til. Der kom for eksempel ikke som planlagt vand i bassinerne i Vandhuset 1. november, og lokalplanen for et hotelbyggeri i Sydhavnen har endnu ikke udmøntet sig i et byggeri. Men det forventede Bente Olsen heller ikke...