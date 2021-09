Se billedserie William Hjorth havde kun følgeskab af en enkelt kollega, Christoffer Tauber, der også er en særdeles rutineret graffiti-maler. Foto: Henrik Ekberg

117 meter plankeværk blev forvandlet med graffiti

Vordingborg - 04. september 2021 kl. 09:11 Af Henrik Ekberg henrik.ekberg@sn.dk Kontakt redaktionen

På trods af regnvejr blev det meste af det 117 meter lange plankeværk overfor Vordingborg Station pyntet med graffiti i lørdags.

Kunstforeningen Vordingborg havde - efter aftale med bygherren Lejerbo - havde inviteret alle graffiti-malere til "Åben Væg" fra klokken 11-15.

Vordingborg Foreningen have på forhånd allieret sig med den rutinerede graffiti-maler og kreative entreprenør William Hjorth, med kunstnernavnet ("tagget") SWET, til at deltage i begivenheden.

William Hjorth, der bor i Malmø, har blandt andet været igangsætter ved graffiti-arrangementer i Næstved, og forventningen var, at rigtig mange graffiti-malere ville følge William Hjorth til Vordingborg, fordi det er sjældent at så god en lovlig mulighed for at male graffiti byder sig.

Men så kom regnen.

Så William Hjorth havde kun følgeskab af en enkelt kollega, Christoffer Tauber, der også er en særdeles rutineret graffiti-maler.

- Hvis det ikke havde regnet, ville mange flere være dukket op, fordi det er en sjælden mulighed og graffiti-malere gerne vil prøve noget nyt, konstaterede William Hjorth.

Selvom de kun var to, der trodsede regnen, lykkedes det William Hjorth og Christoffer Tauber at få malet deres "tags" i mange forskellige udformninger på de fleste af pladerne på det lange plankeværk.

"Tags" er klassisk graffiti, oplyser William Hjorth.

Enkelte andre forbipasserende nåede i lørdags at male andre motiver end de klassiske "tags" med spraymalingen.

- Graffiti-malerier er levende gallerier, så en del af præmissen er, at andre kan male oven på. Derfor kan de sagtens være, at der i den kommende tid dukker andre graffiti-malere op og maler på de tags, der lige nu er på plankeværket, fortæller William Hjorth.

Af samme grund tager han fotos at sine malerier og lægger dem ud på sin meget besøgte Instagram- side.

Det mest populære af de nye malerier fra Vordingborg havde allerede i weekenden fået over 3000 likes.

William Hjort, der snart bliver 50 år og har malet graffiti siden han var 12-13 år, fortæller, at det hører til sjældenhederne, at der opstår så attraktive nye muligheder for at male graffiti som den i Vordingborg. Selv i hovedstaden, er mulighederne begrænsede. Så han vil ikke udelukke, at graffiti-malere fra andre steder i landet samt påske Nordtyskland kommer forbi Vordingborg senere for at yde deres kunstneriske bidrag til plankeværket overfor banegården.

For Kunstforeningen Vordingborg var arrangementet et forsøg på at prøve noget nyt og måske nå et nyt publikum. Og i lyset af at regnvejret lidt ødelagde forudsætningerne, så er foreningen godt tilfreds.

- Vi er imponeret over ihærdigheden hos de to malere, der mødte frem, og hvor meget de nåede at male. Og bortset fra en enkelt, der ikke brød sig om graffiti, så fik vi kun positive tilbagemeldinger, siger Torben Jensen, formand for kunstforeningen, der sammen med andre i bestyrelsen var til stede og nød en kop kaffe for mens plankeværket blev bemalet.