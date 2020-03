11 millioner kroner givet fri til ny havnemole

I den forbindelse har Vordingborg flere opgaver på ventelisten, og en af dem har nu fået opmærksomhed i udvalget for Plan og Teknik. Her valgte man nemlig i sidste uge at sige ja til at frigive et beløb på 11 millioner kroner, og betyder, at man hen over sommeren kan begynde anlægget af en ny vestlig mole i havnen.