Se billedserie Narkohandlen foregik åbenlyst på TVØsts parkeringsplads og på Kuskevej. Begge steder ligger tæt på flere skoler. Tv-stationen filmede handlen med stoffer og publicerede billederne. Foto: Claus Vilhelmsen

11 års fængsel til hovedmand i narkosag med tråde til Bandidos

Vordingborg - 04. september 2020 kl. 16:07 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsvarer Kim Bagge gjorde gennem otte retsmøder i Retten i Nykøbing Falster sit for at bevise, at hans klient Christian Holm Nielsen ikke er hjernen i en narkoring, der har styret markedet for hash, kokain og amfetamin i Vordingborg.

Men alligevel bestemte en enig domsmandsret fredag, at Nielsen er hovedmanden, og han fik 11 års fængsel.

Hans barndomsven og håndlanger Bryan Anthony Moore var også for retten, og han endte med at få to et halvt års fængsel.

Retten mente nemlig, at det var den nu 32-årige Moore, der stod for trusler, afpresning og vold, når de tilknyttede sælgere ikke betalte til tiden. Ordrene om, hvem der skulle have en tur med grovfilen, kom imidlertid fra 25-årige Christian Holm Nielsen.

Stofferne blev bl.a. solgt helt åbenlyst på Kuskevej og på TVØsts parkeringsplads meget tæt på flere skoler i Vordingborg.

Skulle tage skraldet

Tidligere er Lasse Højbjerg Johnsen idømt ni års fængsel for våbenbesiddelse, narko til videresalg, grov vold og frihedsberøvelse. Det skete 4. juni.

Det kunne være blevet ved det, hvis domsmandsretten havde troet på Lasse Johnsen og flere vidners forklaring om, at Johnsen var alene om at organisere handlen med stoffer, og det var da også det, Kim Bagge prøvede på. Men specialanklager ved Sydsjællands og Lolland-Falster Politi Skipper Pelle Falsled ridsede i sin procedure torsdag et billede op af, at Johnsen skulle tage hele skraldet, mens Nielsen og Moore skulle gå fri. Retten gav anklageren ret.

- Rigtig mange aflytninger viser, at Christian Holm Nielsen er hovedmanden. Han afslører sig selv. Mængden er godtgjort i regnskabet, og Lasse Johnsen er dømt for samme mængde, sagde dommer Thomas Faarup efter dommen.

Lasse Johnsen fik rabat og to år færre, fordi han tilstod og samarbejdede med politiet, efter at han, Christian Holm Nielsen og Bryan Moore blev taget på fersk gerning ved en razzia i Jungshoved IF's gamle klubhus 25. nov. 2019.

Stoffer og tortur

Christian Holm Nielsen blev dømt for at have videreoverdraget i alt 71 kilo hash, 1,1 kilo kokain og 900 gram amfetamin fra april til november sidste år. Han erkender 30 kilo hash, 200 gram kokain og 100 gram amfetamin, og på det grundlag forsøgte hans forsvarer at få straffen ned. Det gik ikke, men dommen blev anket til landsretten på stedet.

- Jeg er meget utilfreds med dommen, især den del der omhandler volden, som min klient ikke har noget med at gøre, sagde Kim Bagge til Sjællandske bagefter uden for retsbygningen.

Volden omhandler en episode 5. november 2019, hvor en narkosælger blev fragtet til en adresse på Københavnsvej og mishandlet i en grad, at anklageren kaldte det tortur. Det foregik med en totemschläger, en strømpistol og en boltsaks.

Voldsdom

Retten fastslog, at Bryan Moore var den aktive part i voldsscenariet, mens Lasse Johnsen også deltog. Men den mente også, at Christian Holm Nielsen var ham, der udstedte ordren om, at sælgeren med øgenavnet »negeren« skulle mishandles og tvinges til at betale en dummebøde på 40.000 kr.

- Særligt forhold seks trækker strafudmålingen sagde dommer Thomas Faarup om, hvorfor Christian Holm Nielsens dom blev så hård. Forhold seks omhandler negerens ublide behandling.

Specialanklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters

Politi Skipper Pelle Falsled ønskede, at Christian Holm

Nielsen skulle have 10-12 år. Det blev 11, og Falsled

var efter domshandlingen godt tilfreds. Han havde

ønsket tre år for Bryan Moore. Han endte med at få

to et halvt. Foto: Claus Vilhelmsen



Bryan Moores forsvarer Martin Cumberland ankede også dommen for sin klient øjeblikkeligt. Flere vidner har sagt, at Moore ikke havde noget med afstraffelsen at gøre. Det var Lasse Johnsen, og Bryan Moore kom ind og standsede volden. Men det mente retten så ikke.

Det gør heller ikke Bryan Moores situation bedre, at han tidligere er dømt for vold.

Begge blev fortsat varetægtsfængslet efter anmodning fra anklageren. Han er bange for, at de kan påvirke vidner, for Bryan Moores vedkommende, fordi han har deltaget i inddrivelse af narkogæld. Det udløste protester fra de to forsvarere, men lige lidt hjalp det.

Grin og luftkys

Ordensmagten tog ingen chancer under retsmødet, da de to tiltalte skulle have deres dom. Hele ni betjente, nogle fra politiet andre fra fængselsvæsenet fulgte Christian Holm Nielsen og Bryan Anthony Moore ind i retslokalet i håndjern på ryggen. Her blev de mødt af kærester, familie og venner.

Christian Holm Nielsens kæreste fik et luftkys ligesom de andre dage, håndjernene blev taget af, og så gik retssagen igang.

Da dommene blev afsagt, fortrak Christian Holm Nielsen ikke en mine, mens Bryan Moore grinede, mens hans hoved rokkede frem og tilbage. Derefter grinede han til sin forsvarer Martin Cumberland, som grinede tilbage. Efterfølgende blev begge domme anket til Østre Landsret.

Håndjernene kom på igen, men inden de dømte blev ført ud, bemærkede en af Bryan Moores venner, at nu skulle de ryge noget hash. Det kommer de så ikke til at gøre sammen i en overskuelig fremtid, for begge de dømte blev ført tilbage til fængslet, hvor de kan vente på retssagen i landsretten.