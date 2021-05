1. maj: Fællesskabet har aldrig været mere under pres

- Dagens samfund er så meget bedre end man overhovedet kunne have forstillet sig, hvis man kæmpede for arbejdernes rettidigheder i slutningen af 1800-tallet eller starten af 1900-tallet. Vi har opnået ting, som man nok slet ikke havde fantasi til at forestille sig dengang, men der er stadigvæk så meget at kæmpe for.

Vordingborg - 01. maj 2021 kl. 19:03 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Fejringen af 1. maj stod i år på alle måder i coronaens tegn. Socialdemokratiet i Vordingborg var efter sidste års aflysning fast besluttet på at gennemføre et 1. maj-arrangement, også selvom det blev i en noget amputeret udgave i forhold til tidligere år. Men partiet gjorde det alligevel for at understrege betydningen af fællesskabet.

Coronakrisen har nemlig om noget blotlagt, hvor store problemer der i disse år er i forhold til fællesskabet i Danmark.

- Et spørgsmål, der bliver ved med at gå igen, er hvordan ser vi på og vægter fællesskabet, lød det fra partiets lokale folketingskandidat Brian Bressendorff, der sammen med Mikael Smed stod for årets 1. maj-taler i partiet Café A på Rådhustorvet i Vordingborg.

- Der er særligt en sætning, der bliver ved at dukke op. Sætningen »Man må ikke røre ved vores personlige frihed«. En sætning, der bliver sagt helt uden hensynstagen til, om vores personlige frihed gør livet dårligere for andre, fortalte Brian Bressendorff.

- Kan det virkelig være rigtigt, at vi skal vaccinere de udsatte først. Hvorfor ikke nogen bestemte grupper såsom virksomhedsledere og sportsudøvere. Den mentalitet har man desværre hørt flere steder, uden tanke på, at det er godt for os alle sammen, når de mest udsatte er mere sikre. At det netop er udligning og social retfærdighed, der skaber samfundsudviklingen, fortalte folketingskandidaten.

- Corona-debatten er desværre bare et tydeligt eksempel på det egoklima, der er skabt i vores samfund, og som har øget kløfterne mellem os, forklarede han og understregede, at det ikke kun handler om corona-krisen. Problemet med fællesskabet har været længe undervejs.

- Coronaen er bare billedet på, at vi lever i forskellige verdener, og at fællesskabet til stadighed er under pres og beskydning fra parolen om vores personlige frihed, fortalte Brian Bressendorff.

- En stor gruppe mennesker kender slet ikke til den verden, som helt almindelige arbejdere lever i. De forstår ikke nedslidning som begreb, og de forstår derfor ikke, at der skal være en ret til tidligere pension til dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet. De er kommet for langt væk fra den verden, der omgiver dem, og som sørger for at alt fungerer omkring dem, forklarede folketingskandidaten, der anser det store problem med fællesskabet for at være en by og land-diskussion.

- De veluddannede og højtlønnede har samlet sig i byerne. Det kan man jo bare se på de københavnske boligpriser. Alle de jobs, der holder samfundet kørende, er besat af folk, der bor, hvor der stadig er plads til livet. Det betyder, at vi i stadig i mindre grad møder hinanden og derfor ikke ved, hvordan andre folk lever, lød det fra Brian Bressendorff, der også kom ind på onlinesupermarkedet Nemlig.com, der har været meget i medierne i den seneste tid med den ene afsløring efter den anden om skandaløse arbejdsforhold.

- En udbringning betaler man 9 kroner for. De fleste ved, at benzin koster mere, og der bør vel også trods alt være noget til lønninger, så de fleste burde kunne regne ud, at så billig levering af vare ikke kan lade sig gøre, uden at der er noget, der ikke kører helt efter bogen, lød det fra Brian Bressendorff.

- Alligevel er det mange mennesker i økonomisk overskud, der vælger at støtte den slags firmaer, der presser deres medarbejdere, fortalte han videre.

- Nemlig.com er et eksempel på, at kampen for ordentlige arbejdsforhold bestemt ikke er færdig, men det er også et eksempel på, at vi desværre lever i så forskellige verdener, at der er nogen, der mener, at det er helt okay, at firmaer fungerer på den her måde. Det tror jeg skyldes, at de ikke kender nogen, der arbejder under de her dårlige arbejdsforhold. Det er folk, der vender fællesskabet ryggen for at fylde deres egne lommer.

- Problemet er, at vi er kommet fra langt fra hinanden. Vi skal have bekæmpet de kløfter og give fællesskabet plads igen, forklarede han og tilføjede:

- Centraliseringen har ikke været i fællesskabet interesse. Vi skal have gjort landområderne til selve kernen i det danske samfund igen. Vi skal have arbejdspladserne ud af Storkøbenhavn og tilbage hvor folk bor. Det er den eneste måde, vi kan skabe balance i Danmark, så vi får et land med sammenhængskræft, et land hvor vi møder hinanden, forstår hinanden og dyrker fællesskabet.

Også borgmester Mikael Smed (S) brugte en del af sin tale til at snakke om faren ved de store selskabers indtog i Danmark.

- De presser den danske model. Det er jo ikke sådan, at man ikke må udfordre tingene eller at den danske model ikke godt kan blive bedre, men vi skal være opmærksomme på det pres, som vi oplever, og hvordan vi skal håndtere det, lød det fra borgmesteren.

- Vi taler om virksomheder, der ikke respekter de danske aftaler. Det er lige fra lønforhold til arbejdsvilkår, løn under sygdom og til hvor meget ferie, man har ret til, lød det fra borgmesteren, der samtidig opfordrede til, at man ved næste valg stemmer på Socialdemokratiet, der vil stå vagt om den danske model.

- Man kan også sikre sig ved at være medlem af en fagforening. Og det er ikke nok bare at være et medlem. Man skal have et aktivt medlemskab. Bland dig i debatten og meld dig ind. Sørg for at fagforeningen er stærk, kun sådan bliver den taget seriøst af arbejdsmarkedets parter og de øvrige partier, lød opfordringen fra borgmesteren.