Se billedserie Man holder styr på, hvem der har drukket mest, ved at sætte en streg på armen for hver genstand, forklarer Mads Samsøe Jensen. Han har armen tæt tatoveret. Ved siden af ham er det ølbong-ansvarlig Oliver Christiansen, der også står for de uartige kælenavne til pigerne. Foto: Nina Lise

- Vores levertal ryger nok op på 400

Vordingborg - 24. juni 2021 kl. 13:01 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

3.Y havde været i gang fra klokken 7 med morgenbord hos læreren og en lille gewesen eller flere, da de torsdag gjorde klar til vogntur.

Der skulle slæbes 40 kasser øl - til 24 personer - og også lidt vand og sodavand ombord. Og så skulle branderten holdes ved lige med den første ølbong, så snart udstyret var samlet.

- Vi skal til Præstø, rundt i Vordingborg og til Møn. Og så slutter vi ved 20-21-tiden i Nykøbing F., fortæller Mads Samsøe Jensen, der af klassekammeraterne spås til at få førertrøjen. Den gives for særlig ihærdig indsats - det vil sige til den, der drikker mest på turen.

- Vi skal sejle med færgen Ida i aften. De har sagt, at vi ikke må komme med, hvis vi er for fulde. Men de har vel redningsveste, smiler Mads Samsøe Jensen og forklarer, at lastbilen er med åbent lad og derfor ikke må køre på motorvejen. Og omvejen over Storstrømsbroen er for lang.

I 3.Y har de ikke været nervøse for, at vognturen ville blive coronaaflyst. Når studenterne fik lov sidste år, var de sikre på også at få lov i år. De havde torsdag taget sprit med men kunne ikke afvise, at de ville ende med at drikke det fremfor at putte det på hænderne.

- Vi tænker ikke så meget over corona. De fleste af os er jo vaccinerede, siger Mads Samsøe Jensen.

- Vi har haft biologi A og kemi B, så vi ved alt om, hvad alkohol gør ved kroppen. Vores levertal ryger nok op på rundt regnet 400, men det findes der vel medicin for, griner han.