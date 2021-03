Se billedserie Med taskerne fyldt til randen er Rasmus Evart klar til at vende tilbage på efterskole. Han har især glædet sig til at mødes med sine venner. Foto: Cathrine Hasager

- Vi skal bare have så meget ud af den sidste tid som muligt

Vordingborg - 17. marts 2021 kl. 12:35 Af Cathrine Otterstrøm Hasager Kontakt redaktionen

Efterskoleelever har siden december siddet hjemme hver for sig med fjernundervisning. Men nu kan de i alt 99 elever på Lundby Efterskole igen vende tilbage, og det bliver en lidt anden efterskoletid de har i vente, både på godt og ondt.

Bilerne holder parkeret ude foran. På forsæderne sidder forældrene og venter, mens deres børns ankomst og et negativt testsvar bliver registreret ved hovedindgangen. Klokken er 09.20 mandag morgen den 15. marts. De første 20 elever er allerede tjekket ind på Lundby Efterskole, der som resten af landets efterskoler har været lukket ned siden december. Men nu er det blevet tid til en genåbning. Og selvom skolen umiddelbart ligner sig selv, er det et lidt andet ophold, eleverne vender tilbage til.

Stille på gangene Med et stort smil på læberne træder Rasmus Evart ind ad hoveddøren. Bag ham kommer kammeraten Tobias Gade.

- Heeeej, velkommen til, råber skolens personale, som står på rad og række og vifter med flag i begge hænder. De to drenge er kørt sammen til efterskolen. Lige siden det blev bekræftet, at efterskolerne kunne åbne op igen, har de ventet spændt på at møde ind.

- Det er godt nok mærkeligt at være tilbage. Det virker anderledes, selvom det hele ser ud som før, siger Ramus Evart og kigger sig rundt.

- Men her lugter stadig af hestemøg, griner han til Tobias Gade. Ved ankomst sidder forstander Lars Schou Jensen ved et bord med holdlisterne klar. Han har glædet sig præcis ligeså meget som eleverne til, at skolen igen kunne åbne. - Det har været så frustrerende at sidde alene på skolen. Her har simpelthen været så stille. Der plejer jo at være liv og glade dage, og pludselig er der bare ingen, siger han.

Hyggen i fokus Efter tre måneder adskilt, skal eleverne rystes sammen igen. Derfor har efterskolen arrangeret, at komiker Mark Le Fevre kigger forbi om aftenen til en omgang standup.

- Der har ikke været meget af grine af den seneste tid, så det bliver rigtig skønt, at vi kan grine sammen i aften, siger Lars Schou Jensen. De næste måneder vil efterskolen gøre en ekstra indsats for at give eleverne en god og hyggelig sidste tid. Derfor er Lars Schou Jensen i gang med at planlægge en tur til Nordjylland, hvor eleverne blandt andet skal på museer og prøver kræfter med kite surfing, som skal være redningsplan for den skitur, de skulle have været på i sidste uge.

- Vi skal bare have så meget ud af den sidste tid som muligt, påpeger han. Men inden de sidste måneder på efterskolen for alvor kan begynde, skal eleverne pakke ud på værelserne. Derfor smutter Tobias Gade og Rasmus Evart tilbage til parkeringspladsen for at hente deres tasker.

Forventning eller realitet - Farvel Lillemor, råber Tobias Gade til sin mor ved bilen, inden han og Rasmus Evart går hver deres vej til deres værelser. De to drenge kaster en taske over ryggen, griber resten af baggagen i hænderne og trasker mod hver deres værelse. Tobias Gade bor med tre andre drenge. Rasmus Evart bor på værelse med en enkelt kammerat. Værelset står tomt, da Rasmus Evart låser døren op til sit værelse.

- Her har aldrig duftet så rent, griner han, da kan tager en rundtur på badeværelset. Mens han pakker ud, kommer roomaten Nicolai gående nede ad gangen. De to udveksler en mandekrammer, sådan en, hvor der er kort fysisk kontakt og hvor begge får tre klap på ryggen, inden de giver en krammer til pigerne fra værelset ved siden af. For at undgå et kommende smitteudbrud på skolen ligger der nogle fast retningslinjer i forhold til afstand og test. Alle på skolen skal blandt andet testet to gange om ugen. Og så er eleverne inddelt i forskellige mindre grupper, som de må opholde sig med. Men selvom der eksempelvis spises i opdelte hold, regner forstander Lars Schou Jensen ikke med, at eleverne kommer til at overholde alle retningslinjerne.

- Vi kan ikke sidde på nakken af dem hele tiden, siger han. Alligevel har han ro i maven over genåbningen.

- Alle eleverne er jo testet negativ inde for 72 timer, når de møder ind i dag. Og så må de ikke forlade skolen. Så jeg forventer ikke, at vi får nogle smittede, afslutter han.

Et fælles fokus for eleverne er det sociale samvær Eleverne på Lundby efterskole har set frem til at kunne mødes igen efter den seneste nedlukning. Med taskerne pakket vender de tilbage til skolen den 15. marts. Og selvom sommeren byder på eksaminer, er det bestemt ikke lektier og skolegang, der kommer i første række. Sydsjællands Tidende var på besøg på Lundby efterskole til første åbningsdag efter seneste nedlukning. Mød tre af eleverne her.

Rasmus Evart - 16 år - Ligefrem sjov har det ikke været at sidde derhjemme. Det er jo noget helt andet end at være sammen med vennerne dagen lang. Derfor er det også virkelig skønt, at vi må komme tilbage på skolen igen. Jeg kan virkelig mærke, at jeg har savnet dem alle samen, både de andre elever men også lærerne.

- Jeg skal uden tvivl bruge de sidste tre måneder på at hygge mig med de andre. Jeg skal bare have så meget ud af den sidste efterskoletid som muligt. Selvom vi skal blive på skolen, så er der jo masser af fællesskab og ting, man kan lave her.

- Jeg føler, at jeg har mistet en del af mit efterskoleforløb, både fordi vi har været hjemsendt, men også på grund af alle mulige coronarestriktioner og aflyste arrangementer. Så jeg tror, det er den helt rigtige prioritering, at jeg bare skal hygge mig, også selvom der lige er nogle få eksaminer, jeg skal bestå.

Tobias Gade - 16 år - Det er en rigtig dejlig fornemmelse at være tilbage. Jeg kan mærke det helt ned i maven. Jeg var virkelig spændt, da jeg kørte op ad vejen til skolen, og nu er jeg bare tilbage.

- Jeg har især glædet mig til at se alle vennerne igen og især dem jeg bor på værelse med. Vi har lige den sidste uge sammen, inden vi skifter roomates igen. Vi skifter her tre gange om året. Det er jo også lang tid siden, at vi har sovet i rum sammen. Selvom det sikkert kommer til at larme en del, så er det kun hyggeligt at dele værelse igen med nogen. Det er jo en helt anden stemning om aftenen, når vi er sammen, end at være alene derhjemme.

- Det har været fint nok at sidde derhjemme, men jeg får klart mere ud af at være her. Derhjemme har jeg bare spillet computer, trænet og spillet fodbold. Det er også svært at holde koncentrationen derhjemme. Jeg er meget mere tilbøjelig til at lave alt muligt andet, mens vi har undervsining, for lærerne kan jo ikke se dig alligevel.

- Jeg tog ikke på efterskole for det faglige, jeg kom for det sociale. Så jeg glæder mig virkelig til at komme tilbage i rytmen på efterskolen. Jeg skal bare prioritere det sociale samvær, så må undervisningen komme i anden række. Det er der vist ingen tvivl om.

Lærke Stokholm Bryld - 16 år - Det er snart tre måneder siden, at vi blev sendt hjem fra efterskole. Vi har haft online undervisning, og har så haft nogle forskellige aktiviteter om aftenen, så vi på en måde kunne gøre nogle ting sammen, selvom vi sad i hvert vores hjem. Vi har eksempelvis haft nogle forskellige konkurrencer over Kahoot, hvor vi har kunnet vinde præmier. Og så har vi skullet bage kage derhjemme, hvor vi så har delt billeder af vores kager med hinanden. Det har faktisk været sjovt nok, for så føler jeg alligevel, at jeg er lidt sammen med de andre.

- I forhold til undervisningen har det været lidt svært at koncentrere sig, også selvom jeg har prøvet det fra dengang jeg gik i 9. klasse. Efterskolen er bare en helt speciel tid, så det har virkelig været ærgerligt at sidde derhjemme og miste det sociale liv. Det har også været lidt svært hele tiden at skulle tilpasse sig en ny hverdag, først på skolen, så hjemme, og nu på skolen igen. Men jeg har virkelig glædet mig til at komme tilbage.

- Det er faktisk også en lidt mærkelig følelse at være her igen. For selvom vi kender hinanden fra før nedlukningen, så skal man jo lige genfinde fællesskabet igen. Skolen har til gengæld lovet at sætte mere fokus på samværet. Og det passer mig rigtig godt. Da vi kun skal op til to eksaminer i dansk og matematik, så skal jeg bare nyde det sidste af den tid, der nu er tilbage. Det er helt klart vennerne, jeg har glædet mig mest til at se, så nu skal vi bare have det godt sammen. inden vi er færdige på efterskole om lidt.