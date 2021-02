Skolernes forstander Tinella Svarrer savner eleverne, men er glad for, at skolen er sluppet nådigt om ved coronaen. Foto: Claus Vilhelmsen

Vordingborg - 27. februar 2021 kl. 15:01 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

På Bogø Kost- og Efterskole har de indtil videre klaret sig godt igennem coronakrisen.

Før jul var der en elev, der var smittet, men hun nåede ikke at smitte andre. Derudover har en lærer været smittet, men det nåede at blive opdaget, inden han kom i skole, og så gik han i isolation. Derudover har der ikke været noget.

Modsat andre skoler bor eleverne på skolen, men i øjeblikket er klasserne fra femte og opefter sendt hjem, og de følger med via fjernundervisning.

Andre steder i landet har store elever boykottet undervisningen i protest mod, at skolerne ikke blev åbnet, men ikke på Bogø.

- Jeg synes, det er imponerende. Jeg respekterer synspunktet, men er glad for, at de deltager i undervisningen. Vi savner vore elever og håber snart, at de kan komme tilbage, siger forstander Tinella Svarer.

En del bor der stadig

De små elever op til fjerde klasse er tilbage på skolen, selvom undervisningen ikke foregår på helt samme måde. Den samme lærer følger nemlig klassen hele dagen for at mindske risikoen for smitte.

- Lærerne har kun fem lektioner pr. dag, for at de kan bruge resten af tiden på at koordinere det faglige fra dag til dag, forklarer forstanderen.

Så er der de anbragte elever, som der er 28 af. De bor stadig på skolen, selvom de er 13 år og opefter.

- Vi må ikke sende dem hjem, for der er ikke noget sted at sende dem hen. De er jo anbragt, konstaterer Tinella Svarer.