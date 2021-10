- Vi kommer til at savne haven

De to har boet på Hestehavevej i 38 år i et hus med 1. sal og en stor have. Nu er de blevet henholdsvis 78 og 76 år, og det er blevet for besværligt og uoverskueligt.

Nu er de flyttet ind i en fire-værelses lejlighed for enden af en af vejene, go det er under halvdelen af den plads på 242 kvadratmeter, de plejer at have. Nu må de nøjes med 103 kvadratmeter, men tilgæld er de kun to, for børnene er fløjet fra reden.