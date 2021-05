Se billedserie Søren Kragh-Jacobsen og Annette Andersen befandt sig godt i hinandens selskab i Biograf Caféen. Foto: J.C. Borre Larsen

Vordingborg - 20. maj 2021 kl. 20:31 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Det giver et lille sæt i Søren Kragh-Jacobsen, da han træder ind i Biograf Caféen i Vordingborg. Selvom det er den ottende biograf i træk, den 74-årige instruktør og sangskriver besøger på sin turne med »Lille Sommerfugl«, har han glemt mundbind. Søren Kragh-Jacobsen må ud til sin bil igen på parkeringspladsen, inden han maskeret og med id i hånden kan komme forbi biografens ejer, Lone Deuleran, der står ved kassen.

Sammen med driftige lokale folk vil Søren Kragh-Jacobsen forsøge at finde ind til, hvad der er særligt ved det lokale samfund. Og hvem i Vordingborg er mere lokal end 66-årige Annette Andersen fra legecaféen Farmorhuset. Hun sidder denne onsdag aften inde i biografmørket og ser Lille Sommerfugl, men lister ud for at hilse på Søren Kragh-Jacobsen. Sammen skal de efter filmen debattere lokalsamfundet foran de andre publikummer i salen.

- Jeg elsker Vordingborg. Jeg kalder den for min by, siger Annette Andersen.

Tom gade gør ondt Hun har drevet Farmorhuset i 15 år og er en ildsjæl. Netop lokale ildsjæle nyder stor respekt hos Søren Kragh-Jacobsen.

- Vi har brug for ildsjæle til at sætte en raket i røven på en by, ellers dør den, siger han og kigger på Annette Andersen, efter at de har sat sig ved et bord bagerst i foyeren.

Annette Andersen er født i Køng. Som 18-årig flyttede hun til Vordingborg. Hun mindes, dengang hun boede på Slotstorvet med udsigt til pølsevogn, taxaer og legende børn.

-Det var en nydelse, at se sådan et leben hver dag, siger Annette Andersen og lægger op til nutiden. Her bliver hun trist, når hun går gennem en tom handelsgade.

- Læner vi os tilbage, dør bysamfundet. Vi er nødt til at stå sammen og engagere os i lokalsamfundet, siger hun.

Når Søren Kragh-Jacobsen om lidt skal ind og møde publikum, vil han spørge, om de tænker på selv at gøre noget, eller om de bare sidder derhjemme og brokker sig over, at alting er blevet for dyrt.

- Når Knud og kompagni ikke er der mere, skal der være nogen, som tager over, siger Søren Kragh-Jacobsen.

Annette Andersen peger på, at kommunen spiller en stor rolle, når det drejer sig om at holde fast i de lokale ildsjæle.

- Kommunale embedsfolk kunne godt holde møder hos mig. De ved også, at jeg har udviklet Gåsekagen. Hvorfor bruger man ikke den som en by-souvenir? Man mister til sidst pusten, hvis kommunen ikke blåstempler ens arbejde, siger hun.

Generationer fester sammen I Lille Sommerfugl spiller et lokalt forsamlingshus rammen om et guldbryllup. Det er ikke helt tilfældigt, for Søren Kragh -Jacobsen har en stor kærlighed til forsamlingshuse.

- De rummer et særligt sammenhold og fællesskab. Det er smukt, når flere generationer fester sammen, siger han.

Søren Kragh-Jacobsen har sammen med sin kone sommerhus på Glænø i Vestsjælland. Her har han i mange år været fast inventar i Bøgelunde Forsamlingshus ved Skælskør.

- Et forsamlingshus er en sindssyg god måde at møde nye mennesker på. I begyndelsen tænkte jeg, at hvad skal sådan en københavnersnude som mig tale med de bonderøve om. Men jeg har fået mange gode bekendtskaber, siger Søren Kragh-Jacobsen og tilføjer:

- Jeg synes, at det er trist, hver gang et forsamlingshus bliver nedlagt.

Annette Andersen har også et »varmt« forhold til forsamlingshuse. Hun mødte oven i købet sin mand, Ove, påskelørdag i 1972 til bal i Kirkeskovspavillonen i Vordingborg, der i dag hedder Pavillon K.

- Jeg kan slet ikke forestille mig, at man kan undvære et forsamlingshus. Vi har holdt mange af familiens højdepunkter i Ørslev og Mern Forsamlingshus, siger Annette Andersen.

Tiden er gået. Inde i salen venter 30 biografgængere på at høre Søren Kragh-Jacobsen og Anette Andersen tale videre om lokalsamfundet.

Om Lille Sommerfugl Filmen er et folkeligt komediedrama skrevet og instrueret af Søren Kragh-Jacobsen.

Den stædige landmand og svineavler Ernst (Jesper Christensen) og hans kone inviterer til guldbryllup i et forsamlingshus på landet. Men familien holder på flere hemmeligheder, og Ernst er på vej ud i store vanskeligheder.

Filmen er Søren Kragh-Jacobsens personlige bud på en slægtsberetning og kærlighedsfortælling til vor tid. Lille Sommerfugl vises til og med 24. maj i Biograf Caféen. Filmen er i maj måned også på plakaten i Bio Møn i Stege.