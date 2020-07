Se billedserie Med hele to sværd er Elias en svær modstander, men Bettina giver ikke op uden kamp. Ridderaktiviteterne på Danmarks Borgcenter lokker også legebarnet frem i de voksne. Foto: Lars Christensen

- Sværd og skjolde er altid populære

Vordingborg - 30. juli 2020 kl. 18:28 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bettina må flere gange gemme sig bag skjoldet for ikke at blive ramt. Med et svær i begge hænder er Elias en farlig modstander, men et uforudset bagholdsangreb fra resten af familien får vendt kampen. Heldigvis er der kun tale om rollespilsvåben, så familieopgøret udvikler sig ikke blodigt på noget tidspunkt.

Den lille krigsscene på borgterrænet i Vordingborg er kun en af mange, som man har kunnet observere de seneste par uger.

Danmarks Borgcenter har både i sidste uge og denne uge budt på aktiviteter for børn og unge under overskriften »Ridder for en dag«.

- Sværd og skjolde er altid populære, og det samme med buerne. Og så er der også mange forældre og bedsteforældre, der synes, det er sjovt at se børnene i en rustning, forklarer Christian Nissen, der er formidler på Danmarks Borgcenter.

I dag, fredag, er det sidste dag, hvor man kan besøge børnenes borgcenter i udstillingscontaineren midt på borgterrænet.

- Torsdag i sidste uge var der rigtig mange på besøg, fordi vejret var godt. Desværre har vejret ikke været så godt de andre dage. Sidste fredag var det gråt og overskuet, i dag er der solskin, men til gengæld blæser det meget. Det har desværre en del at sige, forklarer Christian Nissen.

Han tilføjer, at der stadig er rig mulighed for at hygge sig, selvom vejret ikke er godt. Der er rigeligt at gå på opdagelse i inde i udstillingscontaineren

De gratis ridder-aktiviteter kan man opleve fra klokken 10.30 og frem til middag. Fra klokken 13 er der kreativt værksted på programmet. Her kan man lave blandt andet læderhalskæder og armbånd eller en torshammer, og man kan prøve at trille et vokslys og slå sit navn i runer. Pris pr. aktivitet er 25 kroner.