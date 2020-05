Spirit of New Orleans spillede sidst på Thorsvang 18. februar 2019. og denne gang fik de kompagniskab af Katja og Kat?jazzerne. Men nu er der dødt på Samlermuseet.Foto: Claus Vilhelmsen

Vordingborg - 13. maj 2020

Som så mange andre sukker museumsverdenen efter at åbne og se gæsterne vælte over hinanden for at komme ind ad døren. Men udsigterne ser meget forskellige ud for de tre museer på Møn.

Henrik Hjortkær fra Thorsvang Samlermuseum i Lendemarke lyder temmelig pessimistisk og kalder det »en trist situation«.

- Sommeren er ødelagt. Vi mistede alle aftaler med kommunerne, som ville sende deres ældre ned at spise. Vores målgruppe er ældre mennesker, og de tør ikke køre ud til sådan et arrangement, sukker Henrik Hjortkær.

Samlermuseet blev ved med at holdt åbent nogle dage efter Mette Frederiksen bebudede lockdown 11. marts. Det var en onsdag. Men i weekenden efter kom der ikke et øje, og om mandagen blev henstillingen til et forbud. Så var det slut.

- Vi har sendt vores personale hjem, og vi forventer at få løntilskud. De timelønnede sender vi bare ikke bud efter, fortsætter Henrik Hjortkær.

Han mener, at der går et år, før antallet af gæster kan være tilbage til det normale, for de ældre har fået sat en skræk i livet. Årets underskud vil han helst ikke tale om.

Mindre underskud

Mere optimistiske toner lyder fra Museum Sydøstdanmark, som er overordnet for otte museer, herunder Møns Museum i Stege og Museumsgården Keldbylille.

- Vi åbner forhåbentlig begge steder 8. juni. Endnu ved vi ikke, hvor mange der må forsamles til den tid. Nu er det 10 personer, men det bliver måske 30-50, siger museumsdirektør Keld Møller Hansen.

Han har dog en trumf, for gæsterne kommer jo ikke i store grupper.

- Det er ligesom i et storcenter. Der skal holdes afstand, og alle skal bruge håndsprit, understreger Keld Møller Hansen.

Underskuddet under coronakrisen er til at overse.

- Museumsgården skulle have åbnet 1. maj, så det er kun godt en måned uden for højsæsonen, vi går glip af. Og Møns Museum åbner først i februar og det er lavsæson. Højsæsonen er juli.

- Alt i alt mister vi måske 20.000 kr., anslår Keld Møller Hansen.