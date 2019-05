Se billedserie Laura Lindahls hjerte banker for børnene. Hun finder det bekymrende, at S vil nedsætte tilskuddet til fri- og privatskoler. Nogle børn har brug for mindre rammer. Andre steder står et helt lokalsamfund på spil, når kommunen lukker den lille folkeskole. Skoler er vejen til vækst. Fremfor at ødelægge noget, der fungerer, må man hellere rulle den fejlslagne folkeskolereform tilbage. Foto: Pernille Ringsing Foto: Pernille Ringsing

Send til din ven. X Artiklen: - Man glemmer aldrig sin hjemstavn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Man glemmer aldrig sin hjemstavn

Vordingborg - 31. maj 2019 kl. 13:52 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun er vokset op i Køge og bor på Frederiksberg. Alligevel er Laura Lindahl, spidskandidat for Liberal Alliance i Sjællands Storkreds, ikke i tvivl om, at hun kan repræsentere Vordingborg. Hun kender de udfordringer, der er forbundet med at vokse op i provinsen.

- Man glemmer aldrig sin hjemstavn. Jeg ved, hvor afhængig man er af vejnettet og den offentlige transport. Og jeg ved, hvordan det er et bo et sted, hvor alle efter gymnasiet bliver spredt for alle vinde, fordi der ikke er uddannelsesmuligheder. Man bliver tvunget til at flytte langt væk fra sine forældre, siger Laura Lindahl, der vil kæmpe for Sjælland, hver gang man overvejer at lukke - eller åbne - en uddannelsesinstitution.

Kalundborg har fået en ingeniøruddannelse. Og masser af unge sjællændere står i kø for at uddanne sig. Hvorfor skal det foregå i København, hvor det er svært at få en bolig, spørger hun.

- Man kunne lave fantastiske campus-områder rundt omkring på Sjælland. De unge ville blive boende, og det ville skabe vækst. Danmark i balance handler ikke bare om at rykke rundt på statslige arbejdspladser men om at skabe nye arbejdspladser. Vi skal flytte uddannelserne ud.

Hun ser det som en fælles opgave at italesætte Sjællands udfordringer og sige nej, når jyderne mener, at det er deres tur, fordi København har fået et projekt. Turen er kommet til Sjælland, der er blevet underprioriteret, hvad infrastruktur angår. Uden veje og arbejdskraft flytter virksomhederne. Det bremser væksten.

- Det er på tide at lægge partikasketten væk og stå sammen i kampen for vores lokalområde - ligesom jyderne har gjort. Jeg har talt med politikere fra V, S, DF og R, hvoraf jeg med de tre sidste på de fleste andre punkter er meget uenig. Men de brænder lige så meget for den her sag som jeg, siger Laura Lindahl og tilføjer, at vi uden vækst ikke har råd til velfærdssamfundet. Rammevilkårene for erhvervslivet afgørende.

Hun er tilhænger af folkeskoler, biblioteker og et gratis sundhedsvæsen og mener ikke, at der er så langt mellem fløjene. Når S vil bruge 100,60 kroner på den offentlige sektor, vil LA bruge 99,80 kroner. Men den offentlige sektor kan forvaltes mere effektivt. Hvis alle betalte 40 procent i skat, kunne man spare en administrativ skattemedarbejder og få råd til en socialrådgiver.

I øvrigt er velfærd ikke kun offentlig men handler også om at kunne tage på en familieferie, bygge ud eller at få råd til en bil, så hverdagen hænger bedre sammen.

- Vi skal have en debat om, hvad velfærd er. Nogle økonomer mener, at man kan øge væksten gennem lavere skat. For eksempel har vi i regeringsperioden været med til at sænke registreringsafgifterne på biler tre gange. Det har givet syv milliarder mere i statskassen, fordi folk har købt bedre biler eller en ekstra bil, siger Laura Lindahl.

Den mest købte bil i Sverige er en Volvo V70 med airbag på bagsæderne. I Danmark er det en VW Up. Her dør flere børn i trafikulykker, fordi der er afgift på sikkerhedsudstyr. Hun vil fjerne regeringsafgifterne på biler. De grønne biler er en god start.

Elafgifterne skal sænkes, så flere får incitament til opvarme boligen bæredygtigt, der skal afsættes en pulje til energirenoveringer samt to procent af BNP - 3,7 milliarder om året - til forskning.

- Folk må gerne spise kødfrit, men det er ikke nok. At gemme grøn energi og flyve CO2-neutralt kræver, at vi opfinder helt nye teknologier, siger Laura Lindahl, der har mødt en landmand, der har sat ploven i laden, fordi pløjning frigiver CO2. Nu spreder han i stedet regnorme og lader dem klare arbejdet.

- Der er mange muligheder, og landbruget vil gerne. Men det kræver, at vi også vil. Og forskningen skal ligge uden for København.