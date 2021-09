Efter kritik fra naboerne på Rødeled har kommunen lavet dette alternative forslag, hvor vejen til de nye huse er rykke væk fra de gamle huse. Kompromisset har dog virket stik mod hensigten. Beboerne er mere utilfredse med det nye forslag. De vil slet ikke have boliger så tæt på. Illustration: Vordingborg Kommune

- Kompromis er værre

Vordingborg - 06. september 2021 kl. 16:42 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Forslaget til den nye lokalplan for Rødeled skal behandles på Plan- og Teknikudvalgsmødet 7. september, men her bliver det et alternativt forslag, som politikerne præsenteres for.

For nyligt fik beboerne på Rødeledvej nemlig at vide, at forvaltningen har lavet en ændring af projektet, der skal imødekomme nogen af kritikpunkterne fra beboerne.

Ændringen har dog haft den stik modsatte effekt. Alternativet er nemlig langt værre, end det første forslag, lyder reaktionen fra beboerne på Rødeledvej.

Har flyttet vejen

Før ville kommunen placere den nye vej til husene klods op af Vinni Toftemoses og Kim Kristensens grund, men i det nye forslag er vejen rykket længere væk fra parrets grund.

- De har hørt os sige, at vi ikke vil have en vej lige på den anden side af vores hæk, og så har de troet, at de gjorde os en tjeneste ved at flytte vejen, men nu får vi så i stedet et hus lige på den anden side af hækken, så nu bliver vi først for alvor lukket inde, forklarer Vinni Toftemose.

Beboerne på Rødeledvej er selv kommet med et alternativ, hvor der stadig kan bygges på Rødeledvej, men hvor bygningerne kommer væk fra de eksisterende huse på Rødeledvej, og at der anlægges et grønt område med træer mellem de gamle huse og de nye.

Hos Vordingborg Kommune understreger planchef Anja Valhøj, at man har undersøgt beboernes alternativ, men at der er flere elementer, der gør det svært at føre deres forslag ud i livet.

- Med deres forslag vil flere af boligerne komme til at ligge inden for det område, der er støjbelastet af trafikken på Næstvedvej. Det vil give meget få grunde at gå den vej, forklarer planchefen og tilføjer, at man af samme grund ikke umiddelbart kan imødekomme beboernes ønske om et grønt bælte mellem de gamle huse og de nye.

- Dels er der et spørgsmål om, hvem der skal bekoste sådan et grønt område, og dels vil det forskyde grundende ned mod det støjbelastede areal, forklarer planchefen, der også ærgrer sig over, at kommunens forsøg på at imødekomme beboernes ønske til en anden vejføring ikke har fået den forventede modtagelse.

