Huset på Rødkildevej, hvor Olaf Skov og hustruen Kirsten Overgaard har boet det meste af deres liv på Møn, er hans fædrende gård. Her blev han født og voksede op hos sine landmandsforældre, inden han forlod øen for først at læse til arkitekt. Det droppede han med konklusionen, at »det ville blive nogle kedelige huse«, og så fulgte lægestudiet. Blot 15 år væk fra Møn blev det til, før han vendte tilbage til øen som praktiserende læge. Foto: Lene C. Egeberg

- Jeg kommer ubetinget til at savne det

Dermed forsvinder endnu en repræsentant for den efterhånden truede bestand af traditionelle familielæger, og Olaf Skov hører i den grad til kernen af disse. Han har nemlig praktiseret på Møn siden 1985, hvor han overtog en praksis i Lerbæk/Damsholte. Siden var han sammen med tre andre læger med til at åbne Lægehuset i Damsholte, indtil han i 2014 flyttede til en solopraksis i Sundhedscenter Stege.

1250 mønske patienter kommer til at skulle have ny læge, når praktiserende læge Olaf Skov går på pension per 31. august.

