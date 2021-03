- Jeg har lyst til at skrige

Se billedserie Jenny Nygaard er én af de mange ældre og sårbare, som føler, at de løber panden mod en mur, når de er inde i bookingsystemet til coronavaccination. Foto: J.C. Borre Larsen

Vordingborg - 05. marts 2021

Som læserne måske har bemærket, har der i den senere tid været læserbreve i Sjællandske fra Jenny Nygaard, der beretter om sin besværlige kamp med at få booket tid til de to vaccinationsstik, som er livsvigtige for hende.

- Jeg har lungekræft og svær KOL. Jeg ryger i respirator, hvis jeg får corona, siger Jenny Nygaard, der bor nord for Vordingborg med sin mand.

Den 72-årige kvinde modtog 19. februar en invitation i sin eBoks til at få det første vaccinationsskud mod covid-19. Yes, tænkte hun og satte sig foran computeren for at booke tid i et vaccinationscenter i Næstved, som er det tætteste, 18 kilometer, fra hendes bopæl.

- Der var kun tider om aftenen. Jeg er ikke glad for at køre om aftenen - jeg er også handicappet, efter at jeg har brækket hoften - men det var jo den tid, der var, så jeg trykkede ja, fortæller hun.

Men så kom Jenny Nygaard ikke videre. Der var nemlig ingen ledige tider til vaccination nummer to.

Jenny Nygaard ringede til Region Sjælland, fordi hun troede, at der var noget galt med systemet. Hun havde jo fået en invitation og troede derfor, at der var reserveret vaccine til hende. Men beskeden var, at der ikke var nogen vacciner.

- Når man ikke kan få en tid til det andet stik, kan man ikke booke til det første stik. Jeg fik at vide, at jeg bare skulle blive ved med at booke, indtil det lykkedes.

Det har Jenny Nygaard så bokset med i langt over en uge. Ud over Næstved har hun også forgæves prøvet at få tider i et vaccinationscenter i Nykøbing Falster og Herfølge.

- Det kan ikke være rigtigt, at man som ældre og kronisk handicappet skal ligge og køre rundt på Sjælland, siger Jenny Nygaard.

Hun mener, at det er forkert, at borgere fra andre områder og regioner kan booke tider rundtomkring.

- Man burde ikke have så mange muligheder. Det er i mig imod, at vi alle tager på udflugt i de forskellige kommuner.

- Jeg synes, at hele logistikken med tider og steder er noget rod. Jeg har lyst til at skrige så højt, så Magnus Heunicke (sundheds- og ældreminister, red.) kan høre det.

Savner korsang Det sidste desperate udsagn bliver efterfulgt at en klukkende latter.

Den ældre dame har trods alt ikke mistet humøret. Men hun lægger ikke skjul på, at hele situationen omkring covid-19 påvirker hende hårdt.

- Jeg har i næsten et år levet i isolation. Jo, jeg var lidt ude i juli og august, da smittetrykket var lavt. Da var jeg i Knuthenborg Park for at se dyrene, fortæller hun.

- Men nu kan jeg mærke, at ensomheden kommer snigende. Kan jeg dog bare blive vaccineret, så jeg kan begynde at se andre mennesker.

Jenny Nygaard savner sit kor-hold i Vordingborg Musikskole.

- Jeg går på et specielt KOL-kor, hvor jeg får trænet mine lunger, siger hun.

Jenny Nygaard kæmper i skrivende stund stadig med at få tider, så hun kan blive vaccineret med tre-fire ugers mellemrum.

Jenny Nygaard indgår i vaccinationsplanens målgruppe 5, som omfatter personer med særlig øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

Oplever man, at man ikke kan finde en ledig tid, opfordrer Region Sjælland til at man forsøger dagen efter.

Tider til vaccination på Region Sjællands bliver åbnet løbende i takt med det antal vacciner, der bliver leveret til Danmark. Fredag, 5. marts, var der ingen ledige tider. - Jeg giver ikke op, lyder det.