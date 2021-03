- Jeg anede ikke, at en fartbøde er lig med en kriminel handling

Katrina Kuhre er rystet over, at en fartbøde koster hende dansk statsborgerskab.

- Det er grotesk, siger hun. Katrina Kuhre erkender blankt, at hun trådte for hårdt på speederen på motorvejen den skæbnesvanger påskedag i 2018.

Ud over et nej til dansk statsborgerskab er Katrina Kuhre også blevet politianmeldt, fordi hun på tro og love til de offentlige myndigheder svarede nej til at have begået kriminalitet.