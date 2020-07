Præstø IF?s formand, Tonni Ristorp på stenene, der kommer til at ligge under det nye kunstgræstæppe på klubbens opvisningsbane. Foto: J.C. Borre Larsen

- Hvorfor skal vi betale når de andre ikke skal

I Præstø IF er formand Tonni Ristorp harm over, at fodboldklubben skal være til at betale for den nye kunstgræsbane, som lige nu er ved at blive lavet på klubbens opvisningsbane.

Aftalen er, at kommunen betaler for banen, der nok ender med at koste 5,5 millioner kroner, med hjælp fra de penge, som Præstø IF kan skrabe sammen til formålet. Det beløb udgør ifølge formand Tonni Ristorp 290.000 kroner. På trods af, at det ikke er fodboldklubbens bane, men kommunens.