Der er god plads i gadebilledet i Storegade for tiden. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: - Hvis der er noget vi kan, så er det at løfte i flok Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Hvis der er noget vi kan, så er det at løfte i flok

Vordingborg - 18. marts 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stille på Storegade i Stege, og god plads på byens parkeringspladser. Men dørene ind til butikkerne står stadig åbne, og butiksejerne er mere end klar til at betjene kunderne, både nært og fjernt.

Læs også: Vordingborg Festuge holder vejret

På den baggrund lyder der nu en stærk opfordring fra Tina Olsen, formand for Møns Handelsstandsforening, til at bakke op om de lokale butikker, mere end nogensinde før. Situationen er alvorlig og kan få mærkbare konsekvenser, men hvis lokalsamfundet står sammen, er hun sikker på, at Møn nok skal komme igennem coronakrisen.

- Det er en situation, ingen har prøvet før, og der er ingen steder, vi kan gå hen og læse om det eller finde ud af, hvad vi skal gøre. Det er vigtigt, at vi tænker positivt og gør brug af de muligheder, der er, siger Tina Olsen.

Flere butikker har sat nye tiltag i værk, hvor kunderne eksempelvis kan »fjernhandle« ved at få varer leveret hjemme, hvis de ikke er trygge ved selv at møde op, og dem skal man som lokalsamfund have øjnene åbne for, mener hun.

- De handlende kommer med forskellige tilbud: Benyt dem. Butikkerne går faktisk ret langt for at hjælpe kunderne, og det bør man gøre brug af, siger hun.

Handelsstandsforeningen har også flere restauranter, caféer og barer på medlemslisten, hvoraf nogle slet og ret har måtte lukke, fordi kunderne bliver væk. Det er handelsstandsformanden forstående overfor, men hun opfordrer i den forbindelse til, at kunderne længere henne ad vejen hjælper dem med at indhente det tabte.

- Husk, at de er her, når det her er overstået, siger hun.

Tina Olsen, der dagligt er i kontakt med forskellige medlemmer af foreningen, har generelt indtryk af, at folk har de lange briller på og bevarer troen på, at man nok skal komme godt igennem det. Hun har ligeledes indtryk af, at der blandt kunderne efterhånden er en udbredt opfattelse af, at det er »in« at handle lokalt - en opfattelse, hun gerne ser, bliver yderligere forstærket nu, for hun er omvendt heller ikke i tvivl om, at de butiksdrivende og restaurationerne er i en svær situation.

- Selvfølgelig lider man, når der ikke bliver lagt nogen penge i forretningerne, og det er jo også derfor, butikkerne sætter alle disse tiltag i værk. Men det kan også være noget, der sætter nogen positive spor længere frem. På en eller anden måde vender vi alle sammen vrangen ud på os selv lige nu, men vi har et stærkt sammenhold, og det her kan gøre det endnu stærkere, siger Tina Olsen.

Det er stærkt begrænset, hvor meget Møn Handelsstandsforening helt konkret kan gøre for medlemmerne her og nu, men der kommer en hverdag igen på den anden side, og her er foreningen klar til at gå i front med tiltag, der skal indhente det, der nu bliver tabt.

- Måske skal vi lave nogle flere arrangementer, udvidede åbningstider eller noget andet. Vi skal have rettet op på det, vi kan, og jeg er sikker på, det nok skal lykkes, hvis vi alle sammen hjælper hinanden, siger Tina Olsen:

- Er der noget, vi kan på Møn, så er det at løfte i flok, siger hun.

relaterede artikler

Hjælp til erhvervslivet - Opgaver for mere end fire millioner kroner 17. marts 2020 kl. 15:24

Genbrugspladser lukker ned 17. marts 2020 kl. 07:02

Museum opfordrer: Send os beretninger fra coronakrisen 17. marts 2020 kl. 06:00