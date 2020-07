Kristina Themsen og Bjørn Haldurs veje skilles efter knap fire års samarbejde. Billedet er taget i anledning af, at afgangseleverne på Svend Gønge-Skolen løftede deres karakterer sammenlignet med resultaterne for skoleårene 2014/2015 og 2016. Foto: Lars Christensen

- Han er kommunens bedste kort

- Vi er meget kede af at miste ham. Ledelsen, personalet, forældre og børn har været glade for Bjørn, siger Kristina Themsen.

I Lundby ægrer formanden for skolebestyrelsen sig over at må sige farvel til Bjørn Haldur, der er hentet til Gåsetårnskolen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her