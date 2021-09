Det internationale marked kommer ikke bare med delikatesser men med en stemning, man næppe kan skabe uden stadeholderne fra det meste af Europa. Det vides dog endnu ikke, om de kan få ot til at rejse til Danmark. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: - Fransk Forår må ikke lægges i graven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Fransk Forår må ikke lægges i graven

Vordingborg - 26. september 2021 kl. 05:56 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Fransk Forår genopstår. Det står klart efter et møde i Præstø Handels- og Erhvervsforening. Her spurgte handelsforeningen sine medlemmer, om Fransk Forår skal vende tilbage i 2022. Svaret var et utvetydigt ja, og der var endda opbakning til, at man foruden kontingentet til handelsforeningen laver en særskilt betaling til Fransk Forår i Præstø.

- Vi kunne høre, at Fransk Forår hverken kan eller må lægges i graven. Det er fedt, at vi nu har den tilkendegivelse fra medlemmerne. Vi skal i gang med de første ansøgninger allerede til oktober. Så det gør vi, lyder det fra Rasmus Evind, formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening.

Om baggrunden for spørgsmålet forklarer han, at styregruppen i flere år - også før corona - har været metaltræt. Nogle har været med siden starten, nogle er efterhånden godt oppe i årene, to er for nylig trådt ud, og spørgsmålet er, om byen og de frivillige hellere skulle bruge tiden, kræfterne og pengene på noget andet.

Handelsformanden har dog godt kunnet fornemme, hvor stemningen bar hen.

- I styregruppen begyndte vi at tale alvorligt om det allerede for et halvt år siden. Rygtet er gået, og der har været ramaskrig ude i byen, siger han.

Selvom de franske dage er reddet, er det dog ikke ensbetydende med, at alt forbliver, som det var. Fransk Forår 2022 bliver et Fransk Forår i revideret udgave, fastslår Rasmus Evind.

Blandt andet er man nødt til at få digitaliseret tilmeldingerne fra stadeholderne, ligesom man skal have fundet folk eller foreninger til at sætte telte op og køre afspærringer ud.

Med den fortsatte pandemi er det heller ikke sikkert, at det internationale marked kan samles eller få lov til at rejse til Danmark. De bliver dog svære at erstatte, og at omdøbe de franske dage til »Forår i Præstø«, tvivler han på er en god løsning.

- Vi har et brand af en kaliber, som jeg ikke tror, at vi tør ødelægge. Og desuden ville det også være dumt efter 10 års arbejde, fastslår han.