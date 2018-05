Se billedserie Håret på de to modeller var sat med strips, og gav kirkerummet lidt kant. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: - En drøm, der går i opfyldelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- En drøm, der går i opfyldelse

Vordingborg - 02. maj 2018 kl. 21:50 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor kirkegængerne om søndagen indtager Jesu Kristi legeme, var der onsdag aften fyldt med modeller iklædt sommertøj. Og ad den gang, brudeparrene om lørdagen følges ad ud i livet, gik modellerne to og to efter hinanden rundt blandt 200 modeinteresserede kvinder i alle aldre.

Det var med andre ord fagre nye verden, da den årlige kvindeaften i Vordingborg blev afholdt i Vordingborg Kirke. Fagre nye verden for moden, der sjældent hvis nogensinde har fundet vej til kirkerummet. Og fagre nye verden for kirken, der sædvanligvis ikke bruges til at booste den materialisme og kropforherligelse, modeverdenen beskyldes for at fremme.

- Jeg synes helt bestemt, det er okay, at kirken bruges til et modeshow. Jeg synes, kirken skal tale ind i den tid, vi lever i. Og det er jo blandt andet også modeshow. Prøv at se, hvor glade folk var og hvor god en stemning, der var. Hvis man bevarer, det kristne islæt over det, så kan kirken sagens bære det, sagde sognepræst Therese Nielsen efter modeshowet.

For en af arrangørerne var det et ønske, der blev virkelighed, at se et modeshow i kirken.

- Det er den vildeste oplevelse og det er en drøm, der er gået i opfyldelse. Det er så smukt et rum, og vi troede ikke, vi kunne få lov til at holde det her. Men det fik vi lov til, og det er vi sindssygt glade for, sagde Charlotte Stage.