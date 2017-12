Se billedserie Ole Ørnum kunne godt bruge lidt mere plads til den permanente udstilling i en sidebygning til huset på Kasperstræde. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: - Det er rart at lave noget folk bliver glade for Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Det er rart at lave noget folk bliver glade for

Vordingborg - 16. december 2017 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På 1. salen i Ole og Janne Ørnums hus på Kasperstræde i Sømarke på Møn står der et 53 år gammelt pallisanderskab, og det har en særlig plads i Ole Ørnums hjerte.

Det var nemlig hans svendestykke, da han i 1964 blev udlært som møbelsnedker i København, og det var sidste gang i mange år, at han for alvor arbejdede med sit fag.

For efter endt læretid viste det sig, at der ikke var noget arbejde at få indenfor faget - og så gik han ind i byggebranchen i stedet for.

I de seneste 10-12 år har han imidlertid taget møbelsnedkeriet op igen, og derfor er hans værksted et af de 13 steder, man i denne weekend kan besøge på Den Østmønske Julerute.

Det er 7. eller 8. gang, Ole Ørnum er med på juleruten, og det er en god måde at få kontakt til kunderne og til at pleje det sociale forhold til de andre deltagere på ruten.

- Det er rigtig positivt at være med, og jeg tror vi alle sammen oplever, at besøgstallet er stigende, siger Ole Ørnum, der ikke nødvendigvis går højt op i, om han sælger noget i løbet af weekenden eller ej. Det handler lige så meget om at skabe kontakter:

- Så kommer folk ind og spørger til træsorter og den slags, så snakker vi lidt om det - og så kan der gå flere måneder, før de pludselig ringer igen og vil have lavet et møbel, fortæller han.

Ole Ørnum laver møbler - især borde og bænke - både efter eget design og efter kundernes ønsker, og for ham gør det ikke så meget, om det er det ene eller det andet. Det, der betyder noget, er glæden ved at fremstille et godt produkt.

- Det er det at lave noget, man er glad for, og som andre blive glade for, fortæller han.

Møbelsnedkeriet er kun en fritidsbeskæftigelse, og ved siden af driver han stadig firmaet Ole Ørnum Tømrer- og Snedkermester, som han åbnede i 1975, da han og Janne Ørnum flyttede til Møn. Som med så mange andre var det trangen til at bo tættere på naturen, der gjorde udslaget, og da Ole Ørnum en dag fandt frem til huset på Kasperstræde, var det Møn, der vandt kampen om et par nye beboere.

Huset blev købt for en slik, og siden er det blevet sat kraftigt i stand og udvidet fra det oprindelige stuehus. Indenfor er der ikke helt uventet vidt omkring møbleret med Ole Ørnums værker, og stilen er det klassiske danske design.

- Jeg kan godt lide det der lidt »fine« design, siger Ole Ørnum, der må lede lidt efter ordet og ender med at beslutte, at det nok mere handler om præcise linjer og detaljer.

- Når jeg får en idé, prøver jeg først at udføre den som model eller prototype. Så går jeg og kigger lidt på det, og hhvis det er noget, så tager jeg det med på udstilling. Idéerne, dem får jeg, når jeg ligger vågen der fra klokken fire til halv seks om morgenen, siger han og griner.

Han har egen udstilling på Kasperstræde og kan i øvrigt hver sommer findes som en af de faste udstillere i Pakhuset på Klintholm Havn.

Og her lørdag og søndag kan man altså møde ham på Juleruten sammen med de 12 andre udstillere. Værkstederne på ruten er åbne både lørdag og søndag fra klokken 10 til 16.