Blandt talerne ved åbningsreceptionen, der fandt sted på Vordingborg Uddannelsescenter, var Trevor Davis, medlem af Cantabile 2?s bestyrelse. I baggrunden står Nullo Facchini, kurator på Waves, og Siri Facchini Haff, leder af Waves X-tra og Skvulp.Foto: Mille Holst

- Det er altid godt at have noget at prale af

Vordingborg - 24. august 2021 kl. 20:03 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Wavesfestivalen er i fuld gang. Vordingborg by er for en uge forvandlet til én stor teaterscene med noget for alle aldre.

I søndags begyndte årets Wavesfestival - præcis 30 år efter at den første festival fandt sted i Vordingborg. Franske Compagnie 111 havde fået æren af at være dem, der åbnede ballet, og det gjorde de med en forestilling om tid og erindring. 50.000 bordtennisbolde blev i begyndelsen af forestillingen sprøjtet ud over hele scenegulvet, og ovenpå dem udspillede handlingen sig. Boldene illustrerede et menneskes mange minder, og hvordan livet netop bliver opbygget og udviklet på erindringer.

Såvel scenografi som skuespillere rullede og skøjtede ovenpå de mange bolde - nogle gange stålfast, andre gange snublende - og sådan er det vel netop med livet og erindringen.

En maggieterning Inden festivalens første forestilling begyndte, blev publikum budt velkommen ved en reception, hvor såvel teaterfolk som borgmester holdt festtale, og det er her borgmester Mikael Smed (S) udtalte ordene: "Det er altid godt at have noget at prale af" . Han gjorde nemlig publikum opmærksom på, at Vordingborg Kommune er dén kommune i landet, der har fjerdeflest teatre, kun overgået af København, Aarhus og Aalborg. Det skabte spontane klapsalver blandt publikum. Og så betegnede borgmesteren Waves som den maggieterning, der skaber fortællingen om, at "Vordingborg er et spændende sted". Hans eneste anke var, at festivalen kun finder sted hvert andet år.

Fakta Programmer fås rundt om i byens butikker samt på billetkontoret på Smallstars men kan også ses på wavesfestival.dk. Rykker ved verden Wavesfestivalen løber af stabelen frem til på lørdag og her er både indendørs forestillinger på Vordingborg teater med entré samt gratis udendørs forestillinger rundt om i byen. Her kan man opleve voksne, der ikke opfører sig, som man forventer, en voksen vil opføre sig, og man kan få rykket sine grænser for, hvad der er menneskeligt muligt.