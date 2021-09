- Der skal være et klaver

Grethe Nielsen (tv.) og Tenna Jensen (th.) leder med lys og lygte efter en pianist til Vordingborg Viseforening. Foto: Mille Holst

Vordingborg - 06. september 2021

Vordingborg Viseforening står akut og mangler en pianist.

Vordingborg Viseforening har mistet sin pianist, der døde efter kort tids sygdom. Derfor er foreningen på udkig efter en ny pianist, der sammen med foreningens guitarist og violinist kan spille til diverse arrangementer og den ugentlige øvedag på Iselingeskolen.

Vordingborg Viseforening har i løbet af vinterhalvåret seks faste arrangementer på Kulturarkaden.

- Her er rigtig god stemning og folk må synge med, fortæller Tenna Jensen, der er en af foreningens knap 20 sangere.

Koncerterne på Kulturarkaden har et fast publikum på omkring 90 personer, der kommer igen og igen og nyder blandt andet viseforeningens fortolkning af bakkesange og sømandsviser. Ofte er der knyttet fællesspisning til disse arrangementer, og det er ifølge Tenna Jensen med til at skabe den hyggelige stemning.

Foreningen synger generelt mange forskellige viser og sange.

- Vi synger både gamle og nye viser, men der kan også sagtens snige sig en Kim Larsen sang ind, fortæller Grethe Nielsen, der er guitarist i Vordingborg Viseforening, og Tenna supplerer, at viseforeningen også kan finde på at have temaaftner, hvor de eksempelvis udelukkende synger viser af Sigfred Pedersen.

Udover optrædender på Kulturarkaden besøger Vordingborg Viseforening også plejehjem både i kommunen og omegnskommunerne.

- Til stor glæde for vores ældre borgere, udtaler Tenna Jensen og håber, at der sidder en pianist et eller andet sted derude, som kunne tænke sig at hjælpe foreningen med at holde den danske sangskat ved lige.

- Vi er alle amatører; vi gør det frivilligt, siger Grethe Nielsen og forklarer, at det også gælder for pianisten. Hun slår endvidere fast, at er Vordingborg Viseforening ikke i stand til at skaffe en pianist, så må foreningen lukke.

- En violinist og guitarist kan ikke bære det alene; der skal være et klaver, siger hun.

Vordingborg Viseforening har eksisteret i syv år, men var før da en del af Visens Venner.

Foreningen øver hver mandag aften klokken 19-22 i musiklokalet på Iselingeskolen, og interesserede er velkomne til at komme forbi og prøve at være med.