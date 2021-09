Vordingborg Kommune og en række fagforbund indgår en samarbejdsaftale om at få mænd til at forberede sig til seniorlivet. Fra venstres ses Jørgen Madsen, Dansk Metal Storstrøm, Kim Rozalski, 3F Sydsjælland, og Henrik Tonnesen fra Fødevareforbundet NNF Sjælland & Øerne. Bagerst ses projektleder Brian Bo Rasmussen fra Vordingborg Kommune. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: - Den længste vej til motion er fra sofaen og ud ad døren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

- Den længste vej til motion er fra sofaen og ud ad døren

Vordingborg - 17. september 2021 kl. 19:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

»Det går nok«.

Sådan lyder det ofte, når mænd forlader arbejdsmarkedet og går på pension. Det gør det skam også for nogle, men det er ikke alle, der får det seniorliv, de drømmer om. Det viser undersøgelser fra Københavns Universitet. Vordingborg Kommune har derfor søsat det nye projekt »Fats«, som står for Fra arbejdsliv til seniorliv - forbered dig godt.

Her handler det om at få mænd til at forberede sig til den tredje alder ved især at tage hånd om helbred og økonomi, men også hobbyer og fællesskab. Fats får nu opbakning fra fagforbundene, HK Sjælland, 3F Sydsjælland, Dansk Metal Storstrøm, FOA Sydsjælland og Fødevareforbundet NNF Sjælland & Øerne.

De fem fagforbund har underskrevet en samarbejdsaftale med Vordingborg Kommune, der skal sørge for, at Fats bliver udbredt blandt murere, bagere, mekanikere, slagtere og kontorfunktionærer.

- Projektet passer perfekt til vores medlemmer, siger Henrik Tonnesen, der er afdelingsleder for Fødevareforbundet NNF Sjælland & Øerne.

I Dansk Metal Storstrøm mener formand Jørgen Madsen, at mænd er gode til at leve i nuet.

- Vi mænd er på her og nu. Vi er ikke så gode til langtidsplanlægning. Det overlader vi som regel til konen, siger Jørgen Madsen.

Helbred kan spænde ben I en undersøgelse, som Vordingborg Kommune har foretaget, pegede 80 procent af mændene i aldersgruppen 52-65 år, at de ser et svigtende helbred, som den største forhindring for et godt seniorliv. I samme åndedrag tilføjede de, at de ikke gjorde noget ved det.

- Vi har altid sagt, at den længste vej til motion er fra sofaen og ud ad døren, siger Jørgen Madsen.

- Det er vigtigt at få vores medlemmer i gang. Man er nødt til at gøre en indsats, og det kræver forberedelse, supplerer Henrik Tonnesen.

Tavs telefon Overgangen til seniorlivet er en stor forandring i livet. Jobbet hænger ofte sammen med identitet, netværk og anerkendelse.

I de forskellige fagforbund kender man godt til det vakuum, der for nogle af medlemmer kan opstå, den dag man for sidste gang forlader arbejdspladsen

- Vi har mange tidligere formænd, som sætter sig hjem i lænestolen og venter på, at telefonen ringer. Det gør den bare ikke altid, siger Kim Rozalski, formand for 3F Sydsjælland.

Fats rummer et hav af tilbud til tilbud til mænd for både krop og hjerne, som man enten kan lave alene eller sammen med andre. Alle aktiviteter er udviklet og på forhånd afprøvet af mænd, som ligner Fats' målgruppe.

- Af mænd til mænd, som ligner dem selv. Det kan være med til at øge motivationen, vurderer Henrik Tonnesen.

Om Fats Et forskningsprojekt for mænd fra 52-65 år, der skal lette overgangen fra arbejdsliv til seniorliv.

Forberedelse er nøgleordet

Består af en lang række »bland selv-aktiviteter« til krop og hjerne, f.eks. styrketræning, sudoku, vinklub, bogklub og fisketure. De er udviklet af mænd til mænd.

Tidligere fodboldlandstræner Morten Olsen er ambassadør. Rammer målgruppen I Vordingborg Kommune glæder projektleder Brian Bo Rasmussen sig over samarbejdsaftalen med fagforbundene.

- Vi har brug for partnere, som står skulder ved skulder med os. Aftalen betyder, at vi får nemmere ved at nå ud til målgruppen, så vi kan få puffet mændene i gang med den altafgørende forberedelse til et godt seniorliv med høj kvalitet, siger Brian Bo Rasmussen.

Den 7. oktober kan man gratis få inspiration og gode tips om at forberede sig til seniorlivet, når kommunen og FH Storstrøm sætter fokus på overgangen fra arbejdsliv til seniorliv.

Arrangementet foregår i 3F's lokaler på Vingevej 1 i Vordingborg. Tilmelding senest 24. september på fats@vordingborg.dk