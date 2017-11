Lavere valgdeltagelse end sidst

Da antallet af afgivne stemmer i Vordingborg Kommune blev gjort op klokken 16, viste optællingen, at lidt færre havde stemt på det tidspunkt ved ved seneste kommunalvalg for fire år siden.

Stemmeprocenten for alle valgsteder under et blev opgjort til 44,14 mod 45,43 i 2013. Holder tendensen, så ender vi med en lavere valgdeltagelse end for fire år siden, hvor byggeri af et nyt rådhus blev hovedtemaet i valgkampen. Denne gang har folkeskolen bemægtiget sig den plads, men da alle partier går ind for en bedre folkeskole og vil tilføre den flere midler, så har den debat ikke skabt samme skel mellem partierne, sådan som rådhuset kunne gøre det.