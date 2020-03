Zirkus Nemo udskyder premieren og forlænger turnéen

På grund af den nuværende situation har direktør Søren Østergaard og resten af holdet bag Zirkus Nemo set sig nødsaget til at foretage nogle ændringer i den tidligere offentliggjorte turnéplan. Det betyder bl.a., at premieren i Horsens d. 11. april er rykket til Herning d. 14. maj. og at turneen er blevet forlænget med næsten en måned ind i efteråret.

”Vores artister og medarbejdere har vist stor forståelse og fleksibilitet, og jeg er meget glad for, at vi er lykkedes med at få årets turné til at hænge sammen,” siger Søren Østergaard.

Cirkus Nemo spiller ved Charlottenlund Fort onsdag den 5.august til søndag 30. august 2020



Zirkus Nemo er iøvrigt Danmarks eneste zirkus for voksne og anbefales ikke for børn under 10 år./steff