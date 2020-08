Det gælder om at finde sit eget niveau, fortæller Anne Sofie Bender, som er kvinden bag et nyt yoga hold for mænd. Modelfoto: Adobe Stock

Send til din ven. X Artiklen: Yoga uden for meget røgelse og halløj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Yoga uden for meget røgelse og halløj

Hos London Studio på Hyldegårdsvej kan man hver tirsdag gå til yoga kun for mænd

Villabyerne - 21. august 2020 kl. 17:52 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man står der en anelse stivbenet og må konstatere, at ens tæer ikke er inden for umiddelbar rækkevidde, så kan det godt være demoraliserende, hvis der står et 20-årigt slangemenneske ved siden af en, som uden problemer kan fastholde et roligt åndedrag, mens hun kaster benet rundt om nakken.

Men rigtig mange kan have store glæde af yoga, det er ikke forbeholdt unge smidige kvinder. Det siger Anne Sofie Bender, der har taget initiativ til et nyt yogahold kun for mænd.

Hun har selv dyrket yoga i 20 år, og for fire år siden blev hun uddannet instruktør.

"Mænd vil gerne have deres eget rum og dyrke motion på deres egen præmisser. De er typisk ikke så meget til røgelse og Buddha," siger Anne Sofie Bender.

Hun taler af erfaring. Hun har før undervist en gruppe håndværkere, som mødte op lettere presset af koner eller kærester. Men da de efter 2-3 gange faktisk kunne mærke forskellen, begyndte de at komme frivilligt.

"Det var givende både for dem og for mig. Nogle er helt fastlåst af det arbejde, de laver, og der kan yoga være med til løsne op. Men det er klart, at hvis man har en decideret skade, så skal man gå til en fysioterapeut," siger hun.

Fokus bliver på coretræning, smidighed og afspænding.

"Jeg prøver at lave et hold, der henvender sig til mænd omkring de 40-50 år, som er lidt fysisk aktive. Det vil sige løber lidt eller står lidt på ski. Men som har brug for at komme ned i kroppen," siger hun.

Tanken er at skrælle meget af "yogalivsstilen" af, så man behøver hverken at chante eller være vegetar for deltage.

"Jeg har en idé om, at mænd i den her aldersgruppe har brug for at mærke deres krop, så der er også fokus på vejrtrækningsøvelser. Det er yoga - ikke gymnastik," understreger hun. "Men det handler om at finde én vej ind i universet, som de kan se sig selv i, så de ikke føler sig forkert. Man skal ikke nå gulvet med hænderne, hvis man ikke kan, så får vi gulvet til at komme lidt tættere på."

For at kunne undervise med forsvarlig sikkerhedsafstand er holdene små i øjeblikket. Der er plads til syv mænd på et hold, og det bliver hver tirsdag aften fra 18-19.

Og skulle man sidde som kvinde og føle sig snydt, så hold øje med nye hold, for Anne Sofie Bender overvejer også at oprette et hold for kvinder 60 plus.

Det er hos London Studio, Hyldegårdsvej 4, 2920 Charlottenlund tlf 2031 6665