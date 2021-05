Se billedserie ?Augsburg er et perfekt step for mig: De viste seriøsitet, samarbejdsvillighed og at de havde en klar plan for mig,? siger Frederik Winther. Foto: Rasmus Falck / Lyngby Boldklub

Winther is coming... til det sydtyske fodboldland

Den 20-årige fodboldspiller Frederik Winther skifter snart Gentofte-adressen ud med en bopæl i Augsburg. Han skifter som et af Lyngby Boldklubs dyreste salg nogensinde

Villabyerne - 27. maj 2021

Det kan godt være, at Frederik Winther kun er 20 år gammel, men han har allerede opnået mere end de fleste fodboldspillere: Han har været anfører for et Superliga-hold, han har scoret på flere U-landshold, og så blev han sidste sommer et af Lyngbys dyreste salg nogensinde. Valget faldt på Augsburg i Bundesligaen og dét af en helt bestemt grund.

Da Frederik Winther kom til Lyngbys akademi som 13-årig, skulle man være overordentlig stor optimist for at kunne forudse den udvikling, han har været igennem. Men det viste sig, at den unge spiller var et perfekt match med et af Danmarks bedste akademier i Lyngby, for hans seriøsitet, modenhed og villighed til at arbejde hårdt skulle udvikle drengen fra Gentofte.

For selvom han scorede mange mål som helt ung, passede hans spidskompetencer godt til positionen som forsvarer i en boldspillende klub.

Winther selv beskriver sine tre spidskompetencer som sit venstreben, sin højde og roen på bolden.

Gennemført sympatisk Om det var dét, der gjorde matchet så perfekt, vides ikke, men Lyngby Boldklubs nuværende U19-træner, Mads Kristensen, havde ham på U14 og U15-holdet, og han husker tydeligt den unge Winther:

"Han var og er en gennemført god og sympatisk fyr. Han havde - som så mange andre - store ambitioner, men han havde om nogen handling bag sine ambitioner. Han er en af de spillere, jeg har sat allerstørst pris på at træne," fortæller den 29-årige cheftræner, der ikke tøver med at kalde Frederik Winther for "verdensklasse".

Mads Kristensen fulgte netop Winther, da udviklingen begyndte at tage fart. Han udviklede sig meget og var anfører på både U13-, U14- og U15-holdet - og senere både på U17-, U19- og seniorholdet.

"Anførerhvervet har altid ligget til mig som person, fordi jeg trives med ansvar. Det er stadig et punkt, jeg kan udvikle mere, og jeg vil blandt andet rigtigt gerne bruge det til at hjælpe mine medspillere på banen," fortæller Frederik Winther, der var 19 år, da han første gang var anfører i Superligaen.

Vil gøre en forskel Ansvaret og hjælpsomheden er noget, der ligger Frederik nært. For også uden for banen betyder det meget for ham:

"Hvis ikke jeg var blevet fodboldspiller, ville jeg stensikkert have arbejdet med mennesker. Jeg kan godt lide at gøre en forskel og socialisere, så jeg var nok blevet pædagog eller lærer eller noget i den dur."

Og lærere er faktisk noget, han dagligt stifter bekendtskab med. For selvom han er professionel fodboldspiller og solgt for et beløb, der er uhåndgribeligt for de fleste mennesker, læser han stadig enkeltfag ved siden af og går til tyskundervisning efter træning.

På trods af, at han lever drengedrømmen og tjener mere end de fleste jævnaldrene, er uddannelse stadig vigtigt for Winther.

"Nu er der jo forhåbentligt lang tid til, at jeg lægger fodboldstøvlerne på hylden, men jeg vil da gerne være forberedt dertil. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg blev fodboldtræner, men jeg har hørt om nogle, der er blevet trætte af fodbold efter karrieren. Derfor vil jeg gerne have mange døre åbne," fortæller han.

Ét mål for øje Augsburg er den foreløbige kulmination på alt det arbejde, Winther har lagt i sin fodbold. For han arbejder med sin fodbold med ét mål, og det er at blive bedre:

"Han kommer altid for at blive bedre, og han er unik på så mange måder. Jeg har aldrig mødt et menneske, der ikke under ham hvert et gram succes, han møder på sin vej," fortæller Mads Kristensen, der refererer til Winthers hårde arbejde som ekstra træninger og frivillig styrketræning.

Selv er det noget, Winther er bevidst om, for han har store mål med sin fodbold. Det var også derfor, at han selvsagt gerne ville finde den rigtige klub til netop ham. Og det fandt han:

"Det var vigtigt for mig at finde en klub, der havde en plan for mig. Derfor var det heller ikke svært at vælge Augsburg, fordi de havde fulgt mig i lang tid. De havde en plan for mig og vidste, hvad jeg kunne, og hvad jeg skal arbejde med. Jeg glæder mig rigtigt meget til at starte dernede," fortæller Winther.

Tid til at forberede sig Netop at glæde sig, har Frederik haft lang tid til. Han vidste allerede for et år siden, at han skulle til Augsburg, og derfor har han haft god tid til at forberede sig.

Umiddelbart efter salget var på plads, startede han til tysk og flyttede hjemmefra:

"Det var vigtigt at flytte ud, så første gang, jeg bor alene, ikke er i Tyskland og i et nyt miljø. Derfor fandt jeg en lejlighed lige efter skiftet, startede til tysk og har arbejdet med mentaltræner," fortæller Frederik Winther.

Han har altid været god til at forberede sig til de udfordringer, han møder, så det ligger naturligt til ham, og han tager det som en selvfølge.

Da han kom til Lyngby som U13-spiller, gik det hele godt, indtil han kom op som U17-spiller. Der var han helt ude af truppen, men han brugte mere eller mindre et halvt år i styrkelokalet. For han var for lille og for langsom til U17-Ligaen.

Da han så først fik U17-debut, så han sig ikke tilbage. Under to år efter hans første U17-kamp debuterede han for Lyngby førstehold, og det var en drengedrøm, der gik i opfyldelse:

"Jeg har været her, siden jeg var U13-spiller, og jeg elsker klubben, jeg elsker at være her, og jeg elsker at træne hver dag. Derfor er det selvfølgelig stort," sagde den på det tidspunkt 18-årige Frederik Winther efter sin debut mod Silkeborg IF i marts 2019.

Nu går turen til Augsburg, og kufferten er pakket med god forberedelse og store drømme. Hvordan den nu 20-årige Winther kommer til at gøre det i Augsburg, ved ingen. Der er mange tilfældigheder i fodboldens verden, men midterforsvareren med Lyngby-hjertet har i hvert fald forberedt sig grundigt, til han tager afsted.

Augsburg kunne i forrige weekenden konkludere, at det stadig hedder 1. Bundesliga efter sommerferien, da de vandt hjemme mod traditionsklubben Werder Bremen. Dermed skal Winther lukke ned for verdensstjerner som Lewandowski, Haaland og Thomas Müller. Og som en meget passende afsked med de kongeblå scorede han i sin afskedskamp søndag, 2-2-kampen ude mod Vejle Boldklub. jbl

Navn: Frederik Franck Winther

Alder: 20 år

Position: Midterforsvar

Seniorkampe: 58

Værdi: Tocifret millionbeløb

Rolle: Viceanfører