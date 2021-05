Wiki står bag helt ny skønhedsklinik

"Jeg er glad for at kunne stå på egne ben nu," smiler kvinden, der har allieret sig med Neringa fra Litauen, en negletekniker med 20 års erfaring. Der er ikke meget plads i stueplanet, hvor der er mulighed for en fodspa inden pedicure-behandlingen, men klinikken råder også over et behandlingsrum i kælderen til især massagen og voksbehandlingerne.