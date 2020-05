Waterfront har gjort, hvad de kunne for at skabe nogel trygge rammer for en genåbning af centeret.

Waterfront er klar til genåbning

Der er funklende rent og afsprittet i Waterfront shoppingcenter, der har gjort sig umage med at skabe rammerne for en tryg shoppingoplevelse

Villabyerne - 08. maj 2020

genåbning I de sidste mange uger har Waterfront forberedt sig på en længe ventet åbning. Og centeret har allerede indført en række tiltag, som skal sikre, at genåbningen kommer til at ske i overensstemmelse med myndighedernes anvisninger.

"Vi har fået opsat kommunikation i hele centeret om at holde afstand, så besøgende ikke er i tvivl om, hvordan man skal bevæge sig i Waterfront. Vi har et kundetællersystem, som hjælper os med, hvor mange kunder der er i centret, så vi ikke overstiger det antal, vi må ifølge vores kvadratmeter. Der er selvfølgelig også opsat håndsprit. Vi sørger for at holde vores kunder informeret omkring de forbehold, der skal tages, når man shopper," fortæller Lisbeth Rosborg, Centerchef i Waterfront i en pressemeddelelse.

Sikkerheden er vigtig Lisbeth Rosborg understreger, at kundernes sikkerhed tages meget alvorligt. Der er blandt andet skruet op for rengøringen i centret, så alle flader dagligt bliver gjort rent eller sprittet af, og vagtnormeringen er ligeledes sat op, så vagterne kan hjælpe kunder og personale med at overholde myndighedernes anvisninger.

"Heldigvis er der plads til alle vores kunder fordelt hen over dagen, og plads nok til at folk både kan få shoppet samtidig med, at der bliver holdt fint med afstand. Politiet har løbende været til stede i Waterfront under nedlukningen for at tjekke, at alt er, som det skal være. Den dialog og samarbejde med de lokale myndigheder fortsætter efter åbningen," siger Lisbeth Rosborg,

Hun fortæller også, at Waterfront som center gør, hvad de kan for at centerets butikker også bliver klar tilat modtage kunderne.

"Derudover har vi selvfølgelig en kæmpe tiltro til vores kunder om, at de vil gøre deres for at passe på sig selv og hinanden - for hvis vi alle shopper med samfundssind, så vil Waterfront være et helt trygt sted at handle," siger Lisbeth Rosborg.