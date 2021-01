Villads Bloom Rossel, som går i 2.p på Øregård Gymnasium, valgte STX, fordi han følte, det gav en bred vifte af muligheder til videregående uddannelser.

Voxpop: Vælg ikke gymnasium ud fra, hvad dine venner vælger

Udover at miste fester og sociale aktiviteter på grund af corona, har Øregård levet op til Villads Bloom Rossels forventninger

Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du skulle vælge ungdomsuddannelse?

"Jamen, det var sådan, at jeg faktisk tog rundt med min mor på de forskellige gymnasier, der ligger i Gentofte Kommune til deres orienteringsaften. Derefter overvejede jeg, hvilket et af gymnasierne, jeg bedst kunne lide og snakkede med mine forældre om det. At det skulle være STX, har jeg altid været sikker på, fordi det giver sådan en bred vifte af muligheder til videregående uddannelser," siger Villads Bloom Rossel, der går i 2.p på Øregård Gymnasium.

Undersøgte du flere muligheder?

"Jeg var ude på de forskellige skoler osv., men jeg undersøgte primært STX-uddannelserne, fordi det vidste jeg, at jeg ville," siger Villads.

Hvad var det vigtigste for dig?

"Det var helt klart, at jeg følte mig velkommen på gymnasiet og at stemningen var supergod, fordi man skal jo bruge det meste af sin tid på skolen i tre år, så er det bare vigtigt for mig, at der er en fed stemning på skolen," siger Villads.

Har det levet op til dine forventninger?

"På nogle punkter har det levet op til mine forventninger, sådan med, hvordan niveauet har været, og hvor flinke folk er, osv. Men på andre punkter nej, så har det slet ikke levet op, det har været totalt nederen at miste alle de fester, vi skulle have haft og det generelle sociale liv på skolen på grund af coronapandemien. Udover det har det levet op til mine forventninger helt klart," siger Villads.

Er der noget der har overrasket dig?

"Nej ikke rigtigt." Kan du komme med en anbefaling til andre unge, der står over for at skulle vælge ungdomsuddannelse?

"Ja, følg jeres mavefornemmelse og vælg ikke gymnasium ud fra, hvad dine venner vælger. Man kommer alligevel til at få nye venner samtidig med, at man stadig ser sine gamle fra folkeskolen," siger Villads.

