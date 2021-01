Lars Theodor Ahlmark (th.) er vært under den virtuelle orienteringsaften på Aurehøj i aften, onsdag den 20. januar kl. 19.30.

Voxpop: Kom væk fra de sociale hierarkier og vær dig selv

Lars Theodor Ahlmark fra 3.x overvejede Københavns mediegymnasium, mens hans venner valgte Gammel Hellerup, alligevel endte valget på Aurehøj

Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du skulle vælge ungdomsuddannelse?

Hvordan er de lokale gymnasier? Gentoftes gymnasier kan på grund af corona ikke afholde deres traditionelle introaftener. Læs, hvordan rektorerne så vil afholde dem samt elevernes overvejelser inden og oplevelser efter at være startet på deres gymnasium. "Først og fremmest overvejede jeg, hvilke gymnasier jeg havde mulighed for at komme ind på, rent afstandsmæssigt. Man kender jo ikke gymnasierne ud og ind, når man går i folkeskole. Derfor må man dømme ud fra de få ting, man har hørt. I mit tilfælde, ville jeg gerne komme lidt væk fra sociale hierarkier og finde et sted, hvor man kunne være sig selv uden bekymringer. Jeg talte med mine lærere, som kendte mig, og de anbefalede så Aurehøj, som jeg også selv havde overvejet."

Undersøgte du flere muligheder?

"Jeg kunne godt lide at filme, så jeg overvejede også Københavns mediegymnasium. Mange af mine andre venner valgte Gammel Hellerup, men på trods af dette følte jeg mig meget tryg ved at vælge Aurehøj."

Hvad var det vigtigste for dig?

"Aurehøj er et lidt mindre gymnasium sammenlignet med andre i Gentofte. Mange kender måske de klassiske fordomme om Aurehøj, som siger der er plads til alle typer, og at de måske distancerer sig en smule mere fra de klassiske Gentofte-stereotyper. Kort fortalt ville jeg bare gerne have lidt mere plads til at være mig selv, og ikke bekymre mig for meget, om jeg nu var "sej" nok."

Har det levet op til dine forventninger?

"Aurehøj har helt sikkert levet op til mine forventninger. Jeg tror musikken gør, at der kommer mange forskellige typer, hvor mange ikke er fra Gentofte. Du møder mange forskellige typer lige fra starten, og det skaber denne åbenhed og plads."

Er der noget, der har overrasket dig?

"Man kan møde vildt mange forskellige mennesker. I folkeskolen holdt jeg mig meget til en bestemt grupper mennesker. I gymnasiet har jeg lært at udvide mit perspektiv og gå til folk uden at lade fordommene fylde for meget. Det musiske miljø har også været meget positivt, det skaber et meget fedt miljø på Aurehøj."

Kan du komme med en anbefaling til andre unge, der står over for at skulle vælge ungdomsuddannelse?

"Besøg alle gymnasier. Selvom alle har fordomme om de forskellige gymnasier, så lad dem ikke fylde for meget. Alle gymnasierne har lidt forskelligt at byde på. Du behøver heller ikke vælge det samme gymnasium som alle dine venner, du skal nok møde nogle nye fede mennesker der, hvor du starter, og du kan stadigvæk holde kontakt til de gamle. Du har sikkert hørt det tusind gange, men kort fortalt: Besøg alle de gymnasier, du bare overvejer lidt, tal med din lærer og vælg det gymnasium, der taler til dig."

