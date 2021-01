"Det har været en styrke for mig, at jeg ikke kendte nogen," siger Anna Bjerg.

Voxpop: - Jeg vil faktisk sige, at det hele har overrasket mig

Anna Bjerg fra 2.e havde ikke Gammel Hellerup som første prioritet, men kan i dag ikke se sig selv gå nogen andre steder

Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du skulle vælge ungdomsuddannelse?

"Jeg har egentlig altid været rimelig afklaret med, at jeg skulle på en STX uddannelse, så spørgsmålet var bare, hvilket gymnasium, jeg skulle vælge," siger Anna Bjerg.

Undersøgte du flere muligheder?

"Ja, det gjorde jeg. Jeg tog ud på besøgsdage på alle de fire gymnasier i Gentofte for at mærke stemningen, sammenholdet og fagligheden de forskellige steder. Det eneste, jeg kendte til gymnasierne var, hvad jeg havde hørt fra andre, og det var både dårlige og gode ting. Derfor synes jeg, at det var supervigtigt at komme ud og se det med mine egne øjne. Jeg kendte mest til et af gymnasierne, da det var blevet lidt en selvfølge, at man tog derhen efter 9. klasse, på min skole. Derfor kendte jeg for eksempel ikke særlig meget til Gammel Hellerup, men jeg blev megapositivt overrasket, da jeg kom herud. Folk virkede megaåbne, og jeg følte mig velkommen, som om jeg næsten allerede gik der. Jeg var sikker på, det var der, jeg ville gå. Jeg skulle dog lige på efterskole først, inden jeg tog min endelige beslutning. Faktisk endte jeg med en beslutning om at vælge et andet gymnasium end GHG som min første prioritet, da mange af mine venner fra efterskolen skulle derhen, og jeg havde ikke lyst til at starte alene et nyt sted. Men så endte jeg på Gammel Hellerup, som jeg er blevet virkelig glad for at gå på," fortæller Anna Bjerg.

Hvad var det vigtigste for dig?

Hvordan er de lokale gymnasier? Gentoftes gymnasier kan på grund af corona ikke afholde deres traditionelle introaftener. Læs, hvordan rektorerne så vil afholde dem samt elevernes overvejelser inden og oplevelser efter at være startet på deres gymnasium. "Det vigtigste for mig var først og fremmest, at der var en bred mangfoldighed, og at man kunne være sig selv. Man skal trods alt gå der i tre år, så det er vigtigt, at man skal kunne føle sig tryg og turde være sig selv. I starten troede jeg, at det ville gøre det nemmere, hvis jeg kendte nogen på gymnasiet. Men på en måde vil jeg faktisk sige, at det har været en styrke for mig, at jeg ikke kendte nogen, da det gjorde, at jeg ikke havde nogle at støtte mig til i starten og derfor bare måtte lære en masse nye mennesker at kende, helt alene," siger Anna Bjerg.

Har det levet op til din forventninger?

"Ja, det har det 100 procent. Det var svært i starten, når man havde vænnet sig til en tanke om, at det skulle have været et andet sted, men der gik ikke lang tid, før at jeg havde fundet mig til rette og følte mig hjemme. Noget af det, der gjorde, at jeg ikke havde lyst til at skifte fra GHG, var helt klart de fælles aktiviteter på tværs af årgange, som jeg meldte mig til. Jeg følte, det var en megagod måde at lære en masse nye mennesker at kende, og de oplevelser, jeg har fået med blandt andet skolens musical, er noget, jeg ikke har villet være foruden. Derudover havde jeg også fået en megagod klasse og nogle rigtige gode lærere, så jeg så ingen grund til at skifte gymnasium," siger Anna Bjerg.

Er der noget, der har overrasket dig?

"Jeg vil faktisk sige, at det hele har overrasket mig. Det er jo noget helt nyt at starte på gymnasiet, og der følger en masse selvdiciplin med, som der ikke var lige så meget af i folkeskolen. Jeg havde ingen idé om, hvordan det ville være at starte på gymnasium. Jeg troede bare, at det var det samme som folkeskole, bare på et meget højere niveau. Men der tog jeg godt nok fejl. Gymnasiet er så meget mere end det. På GHG er der i hvert fald mindst lige så stort fokus på fællesskabet som på det faglige. Jeg har simpelthen haft så mange fede sociale oplevelser, mens jeg har gået der. Så det har helt klart overrasket mig, hvor meget mere end bare skole, gymnasiet er," siger hun.

Kan du komme med en anbefaling til andre unge, der står over for at skulle vælge ungdomsuddannelse?

"Lige nu er det selvfølgelig lidt svært at komme ud og mærke stemningen på gymnasiet, men så tag og tjek de forskellige virtuelle orienteringsaftener ud. Det er bare fedt at få et indblik i, hvordan hverdagen er på gymnasiet, og hvilke sociale aktiviteter og arrangementer, det også indebærer. Derudover vil jeg sige, at hvis I ender med ikke at komme ind på jeres første prioritet, så start der, hvor I kommer ind med et åbent sind. Giv det en chance. Det gjorde jeg, og jeg endte med at blive helt vildt glad for det og kunne ikke forestille mig at gå andre steder nu. Så selvom man ikke lige kommer ind der, hvor man havde planlagt, så kan man altså ende med at blive sindssyg glad for det alligevel. Til sidst vil jeg også anbefale jer, når I starter, deltag så meget som muligt i de sociale arrangementer og aktiviteter. Det vil gavne jer helt sindssygt og give jer så mange nye bekendtskaber, det tør jeg næsten love," siger Anna Bjerg.

