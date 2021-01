Cajsa synes, det er nemt at gå på gymnasiet, fordi lærerne er så gode til at hjælpe dem fagligt. Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Voxpop: - Det lyder cheesy, men gør hvad der føles rigtigt i maven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voxpop: - Det lyder cheesy, men gør hvad der føles rigtigt i maven

Corona har spændt ben for det sociale, men Cajsa Golodnoff fra 3.b på Ordrup holder hovedet højt og får det bedste ud af sin gymnasietid

Villabyerne - 21. januar 2021 kl. 14:16 Kontakt redaktionen

Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du skulle vælge ungdomsuddannelse?

"Jeg var usikker på, hvad jeg ville efter gymnasiet, derfor valgte jeg en ungdomsudannelse, hvor jeg følte, at der blev åbnet op for flest muligheder efter. Derfor valgte jeg en STX, da jeg synes den er enormt alment dannende, god akademisk og også et kæmpe socialt fokus," siger Cajsa Golodnoff.

Hvordan er de lokale gymnasier? Gentoftes gymnasier kan på grund af corona ikke afholde deres traditionelle introaftener. Læs, hvordan rektorerne så vil afholde dem samt elevernes overvejelser inden og oplevelser efter at være startet på deres gymnasium. Undersøgte du flere muligheder?

"Det gjorde jeg helt sikkert, rundt i hele København og omegn. Jeg var på besøgsdage, orienteringsaftener og kiggede rundt på SoMe."

Hvad var det vigtigste for dig?

"At der er en god balance mellem det sociale og faglige, det skal føles rigtigt i maven. Jeg kiggede supermeget på, hvilke faciliteter og fokus, de forskellige gymnasier havde, og så kiggede jeg på karaktergennemsnittet. Det betyder meget for mig, at der er gode lærere og gode faciliteter på skolen."

Har det levet op til dine forventninger?

"Det har det virkelig - og mere til! Nu har corona jo spændt lidt ben for det hele, men jeg holder hovedet højt og får det bedste ud af det."

Er der noget, der har overrasket dig?

"Det har helt sikkert overrasket mig, hvor "nemt" det er at gå på gymnasiet. Det skal ikke misforståes, men lærerne er supergode til at hjælpe med, at man skal kunne følge med fagligt og tage højde for, at alle lærer forskelligt. Der er studievejledere, lektiecafeer og kurser, der alt sammen hjælper en med at få struktureret ens tid og få forstået materialet."

Kan du komme med en anbefaling til andre unge, der står over for at skulle vælge ungdomsuddannelse?

"Det lyder cheesy, men gør hvad der føles rigtigt i maven. Husk at overveje både det sociale og faglige - det er en uddannelse, men det er også vigtigt at huske på, at det er svært at lære i et miljø, man ikke føler sig tilpas i."