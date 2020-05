Dyrlæge Natascha Schmidt-Svejstrup oplever, at mange familier har brugt den ekstra tid hjemme på at gøre noget ved drømmen om at anskaffe sig et kæledyr. Foto Adobe Stock Foto: Nagy-Bagoly Ilona/Ilike - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Vores kæledyr og COVID-19 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vores kæledyr og COVID-19

Kan dyr overføre smitte med Coronavirus? Og hvad gør man, hvis man som ejer selv bliver syg?

Villabyerne - 16. maj 2020 kl. 15:04 Af Natascha Schmidt-Svejstrup Dyrlæge, DVM, Gentofte Dyreklinik Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

coronatid Det er en svær og mærkelig tid vi lever i lige nu. Alle i hele verden taler om Coronaviruset COVID-19. Det påvirker hver og en af os. Heldigvis er vores kæledyr intetanende og bekymringsløse. De aner ikke, hvad der foregår, men alligevel kan de måske mærke en forskel? Rigtig mange kæledyr får nemlig i denne tid en del mere opmærksomhed og motion, fordi familien er hjemme 24/7 - dejligt for dem!

Her på klinikken begynder vi nu at se rigtig mange hvalpe og killinger, måske er det en drøm, der har ligget og luret, som for mange nu kan blive til virkelighed, fordi tiden pludselig er der.

Coronavirus tilhører en stor familie af virus. Nogle Coronavirus giver forkølelses-symptomer hos mennesker, mens andre giver sygdom hos forskellige dyrearter, som køer, kameler og flagermus. Både hunden og kattens coronavirus rammer kun dyr og ikke mennesker.

Kan du blive smittet af Coronavirus COVID-19 gennem dit dyr?

Baseret på den viden vi har i dag, er der heldigvis en ekstrem lille risiko for at vores kæledyr kan smitte mennesker med COVID-19. Vi lærer stadig nyt om Coronavirus, men vi ved, at virus primært spredes fra person til person, men at det i nogle situationer kan spredes fra menneske til dyr.

Virus spredes fortrinsvis fra person til person via dråber fra luftvejene, som fremkommer ved hoste, nysen og samtale. Heldigvis, er der på nuværende tidspunkt ikke tegn til at vores kæledyr spiller en rolle i smittespredningen.

Ganske få hunde og katte er blevet testet positive og har haft symptomer fra luftvejene. Ingen hunde eller katte, har så vidt vides, givet smitten videre til et menneske. Man anser derfor stadig på nuværende tidspunkt dyr for at udgøre en meget begrænset smitterisiko for mennesker.

Selvom forskning ikke tyder på, at mennesker kan smittes af kæledyr, er det selvfølgelig vigtigt at følge sundhedsvæsenets anbefalinger.

Hvis en smittet person har nyst eller hostet på pelsen af dit kæledyr, og du derefter klapper dyret og fører hænderne op til øjne, næse eller mund, så er det teoretisk set muligt at blive smittet indirekte fra dit kæledyr.

Det er dog vigtigt at påpege, at alle tilgængelige oplysninger tyder på, at hvis man følger de generelle anvisninger om hygiejne og afstand, er sandsynligheden for at katte og hunde bliver inficeret, og at de kan fungere som kilde til COVID-19-infektion hos mennesker, meget lav.

Hvad gør jeg hvis jeg bliver syg med Corona og har kæledyr?

Hvis det er muligt, bør du få en anden i familien til at passe dit dyr.

Så længe der ikke er bevis for, at COVID-19 smitter til mennesker, kan du roligt få nogen til at lufte din hund eller lade katten komme udenfor. Fødevarestyrelsen anbefaler dog for en sikkerheds skyld, at personen der lufter din hund eller tager sig af din kat, mens du er syg, overholder nedenstående forsigtighedsprincipper:

Få dyret overleveret uden direkte menneskelig kontakt

At personen, der lufter din hund, bærer handsker

Overholder gældende retningslinjer om god hygiejne som håndvask og sprit

Har dyrlægen åbent og hvad behandles?

Langt de fleste dyrlæger holder åbent som normalt, og følger rådene fra myndighederne. På Gentofte Dyreklinik har vi åbent for almindelige konsultationer og ikke længere kun akutte problemer. Vi sørger for, at der kun befinder sig meget få personer i venteværelset og at dyret kun ledsages af én person. Har man det bedst med at vente udenfor, er det ikke noget problem.

Det er vigtigt, at dyr, der er syge og har brug for hjælp, kommer til dyrlægen.

Hvis du har brug for dyrlægehjælp til dit dyr, og er du bekræftet syg med coronavirus eller har mistanke om det, skal du lade en rask person udenfor hjemmet tage dit dyr til dyrlægen. Du skal sørge for at give personen en fuldmagt til det. Kontakt dyrlægen for en tid, og oplys om, at dyret kommer fra et hjem med coronavirus.

Nyd vores dejlige skove, parker og strande - selvom det er en svær tid lige nu, er der ikke noget så opløftende som en god tur i den smukke lysegrønne skov -med eller uden hund!

I håb om at det snart lynsner

Gentofte Dyreklinik.