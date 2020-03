Se billedserie Gentofte Volleys landsholdsspiller Rasmus Mikelsons er landet efter at have bragt sig 5-6 meter op over gulvet i dramatisk springkonkurrence i DR's underholdningsprogram Versus. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Volleyspiller indtager skærmen: Hvem springer mon højest i verden her? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Volleyspiller indtager skærmen: Hvem springer mon højest i verden her?

Volleyballspiller i Gentofte Volley Rasmus Mikelsons er højt oppe under loftet i DR-studiet, når han på lørdag deltager i en dramatisk springdyst i DR-showet Versus

Villabyerne - 10. marts 2020 kl. 11:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lokale volleyballspiller Rasmus Mikelsons optræder lørdag den 14. marts i DR's populære underholdningsprogram 'Versus', det sker i en særlig højdespringskonkurrence. Gentoftes 21-årige landsholdsspiller er blandt de allerhøjest springende i dansk volleyball, og i tv-programmet konkurrerer han mod den danske mester i 100-meterløb, Frederik Schou-Nielsen fra Sparta. De to atleter har repræsenteret Danmark i internationale konkurrencer i hver sin idrætsgren - volleyball og atletik. I tv-studiet dyster de i en helt særlig konkurrence, hvor kombinationen af sprint og evnen til at løfte sig fra underlaget (vertical jump) er afgørende.

Slog sig en hel del I studiet er opbygget en rampe, hvor de sidste 3-4 meter før den slutter ca. 8 meter over gulvet er lodrette. Så gælder det for de to kombattanter om med varierende længder i tilløb på plant gulv at komme op ad rampen og sætte af til sidst for så at række så højt op som muligt og sætte et mærke svævende i luften mange meter over gulvet.

"Tilrettelæggerne af konkurrencen var vist ikke klar over, hvor højt op vi ville komme - og hvor langt ned, vi ville falde efter udførelsen af tilløb og spring. De var i hvert fald ikke forberedt på, at vi skulle have en del sikkerhedsudstyr på. Under de første prøvespring slog jeg mig en del, men uden skade til følge. Jeg er vant til at kaste mig ud i luften i redninger, når jeg spiller volleyball," bemærker Rasmus Mikelsons.

"Det var sjovt at være med til. Meget anderledes end nogen anden sportslig udfordring, jeg har stået over for tidligere. Jeg ser selv Versus næsten hver lørdag, og jeg tror, at seerne virkelig vil blive underholdt, ikke mindst når jeg og Frederik kommer ned fra højdespringet."

Rasmus Mikelsons kan ikke løfte sløret for, hvem der vinder springdysten. Men allerede torsdag den 12. marts kl. 19.30 kan man opleve ham og resten af Gentofte Volleys hold i den første af op til fem DM-semifinalekampe, når Hvidovre VK gæster Kildeskovshallen. jbl

relaterede artikler

Håndbold: HIK faldt med ære i pokalopgør 10. marts 2020 kl. 10:54