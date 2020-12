Gentofte Volleys ligadamehold jubler over 3-1 sejren over VK Vestsjælland i den tilskuerløse volleyballkamp i volleyarenaen i Kildeskovshallen. Foto: Flemming Patulski Nielsen.

Volley: Ligakamp uden tilskuere

Vestsjællands hold er bedre end nogensinde. Gode tilgange fra Colombia og Makedonien, men måske allerbedst fra Fyn. Clara Windeleff, der er kommet til fra Fortuna, viste mange prøver på et stort anlagt angrebsspil og pæn modtagning. Det var dog ikke nok til endnu en sejr for de fremstormende vestsjællændere.

Gentofte-holdet havde ganske enkelt flere strenge at spille på. Holdet brugte alle angrebspunkter og gjorde det svært for Vestsjællands blokader. Centerangreb bruger man tilsyneladende ikke i Slagelse og Korsør. Gentoftes hæver Ann-Katrine Håkonsson fordelte boldene rundt, så blokadetaktikken fra Vestsjælland blev udstillet. Alle fem Gentofte-angribere blev pænt scorende. En flot helstøbt indsats førte til 3-1 sejren (25-22, 25-23, 16-25, 25-22).

I herrekampen var der erfaring og selvtillid til forskel. Gentofte-holdet kom dog ikke godt fra start. Det udnyttede de friske vestsjællændere anført af Kalle Madsen, der er i en klasse for sig. Holdet var fint med indtil de afgørende bolde. Her satte hjemmeholdet trumf på og tog sættet 25-22.

Gassen gik herefter af gæsterne. Gentofte diskede kampen igennem op med mange prøver på, hvordan svære udgangspunkter for angrebsopbygning alligevel forvandles til effektive afslutninger. Boldsikkerhed og overblik hos de rutinerede Gentofte-spillere med Ibrahim Alievski og Sebastian Mikelsons i spidsen var fundamentet for Gentofte-opvisningen i resten af kampen.

Der var tilrettelagt en helt speciel corona-drejebog for hele arrangementet. Holdene skulle enkeltvis samles uden for hallen. Her blev hvert hold afhentet af Gentofte Volleys corona-guide og eskorteret til dets omklædningsrum. Ingen hold måtte gå ind i arenaen, før guiden afhentede holdet og sikrede eksklusiv ankomst. Da der ikke kn forekomme kropskontakt i volleyball er smitte i kamp næsten utænkellig, hvis de almindelige coronaforholdsregler med afspritninger mm. ellers iagttages.