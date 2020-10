Det var ved et lukket retsmøde i går ved Retten i Lyngby, at den voldtægtssigtede mands varetægtsfængsling blev forlænget med 16 dage. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Voldtægtssigtet travmand sidder fortsat fængslet

Manden, der er sigtet for over 100 seksualforbrydelser mod ung kvinde samt for tre voldtægter mod en anden kvinde, har fået forlænget sin varetægtsfængsling med 16 dage

Villabyerne - 07. oktober 2020 kl. 15:13 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Som Villabyerne tidligere har kunnet fortælle, blev en 55-årig mand fra Charlottenlund i foråret sigtet for to forsøg på voldtægt samt for cirka 100 tilfælde af blufærdighedskrænkelser eller voldtægt ved anden seksuel omgang end samleje mod en kvinde, der var 17 år, da overgrebene angiveligt begyndte og 18 år ved det sidste tilfælde.

Flere kvinder trådte siden frem og fortalte om lignende overgreb, og manden blev efterfølgende sigtet for tre voldtægter mod en anden kvinde.

Tilbage i slutningen af april blev manden, der har en tilknytning til Charlottenlund Travbane, varetægtsfængslet. Siden har han ad flere omgange ladet sig frivilligt fristforlænge, men de seneste to gange er hans varetægtsfængsling blevet forlænget ved lukkede retsmøder. Det skete senest i går, tirsdag den 6. oktober, hvor hans varetægtsfængsling blev forlænget med 16 dage, oplyser Nordsjællands Politi.

Da der er tale om lukkede retsmøder, er det ikke muligt for pressen at få oplyst, hvorfor manden og hans advokat ikke længere frivilligt går med til fristforlængelser.

Befølinger og tungekys De cirka 100 tilfælde af blufærdighedskrænkelser og voldtægt ved anden seksuel omgang end samleje har angiveligt fundet sted i perioden fra maj 2019 til den 9. februar 2020 på og omkring Charlottenlund Travbane.

Manden er bl.a. sigtet for at have befølt den unge kvinde på bryster og kønsdele og for at have tungekysset hende på trods af, at hun skubbede ham væk og forsøgte at fjerne sig.

De to forsøg på egentlig voldtægt har angiveligt fundet sted i udlandet.

Anklagemyndigheden vurderer, at den forurettede ikke har været i stand til at modsætte sig manden, så manden er også sigtet for voldtægt ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand.

Af hensyn til ofret har anklagemyndigheden ikke på noget tidspunkt ønsket at uddybe, hvordan manden har udnyttet hendes tilstand.

Ved det oprindelige grundlovsforhør, der ved Retten Lyngby blev ført bag lukkede døre på anklagemyndighedens begæring, nægtede den 55-årige mand sig skyldig i alle sigtelser.

Såvel den varetægtsfængslede mand som den forurettede i sagen er beskyttet af et navneforbud.