Voldeligt overfald i Bernstorffsparken

”Der står nogen og kigger på, og min veninde hjælper manden til at sidde ned, da han raller lidt rundt og virker desorienteret,” fortæller Lene Kattrup, der var chokeret over de store blødende flænger i mandens hoved:

”Jeg var ude at gå med min veninde, da der pludselig bliver råbt: Der er en mand der bløder,” fortæller dyrlæge Lene Kattrup, der onsdag eftermiddag på en gåtur i Bernstorffsparken får en ubehagelig oplevelse:

Spark i hovedet

Ifølge Nordsjællands Politi har manden været udsat for et overfald, inden Lene Kattrup kommer til.

Han har forklaret til politiet, at han er blevet slået i ansigtet flere gange, og efterfølgende sparket i hovedet.”

Manden og hans hustru luftede deres schæferhund i Bernstorffsparken uden snor, da den løber over til en ”muskelhund”.

Muskelhundens ejer tager fat i schæferens halsbånd, hvorefter muskelhunden snapper ud efter schæferen. Det får den forurettede til at råbe, at manden skal slippe hunden, hvorefter han løber over imod sigtede. Herefter opstår voldsepisoden, hvor den forurettede tildeles flere slag og spark i hovedet.

Det oplyser Nordsjællands Politi på baggrund af politirapporten over hændelsen.