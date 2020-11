SIG-formand Karsten Bobek har for nylig sendt tilbud ud til alle foreningens medlemmer om et værktøj til brug for at afholde virtuelle generalforsamlinger. Fire medlemsklubber har allerede takket ja til tilbuddet. Foto: Ole Tradsborg

Virtuelle generalforsamlinger til Gentoftes idrætsklubber

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte har sendt tilbud til foreningens medlemmer om muligheden for at afholde virtuelle generalforsamlinger. SIG-formanden håber, at mange klubber vil tage imod tilbuddet

Villabyerne - 18. november 2020 kl. 09:45 Af Ole Tradsborg

For at facilitere dialog og muligheder har Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) netop underskrevet en aftale med virksomheden Assembly Voting, hvorved alle SIG's medlemsklubber for små midler fået adgang til en virtuel platform, som ikke alene vil gøre det muligt at afholde virtuelle generalforsamlinger, men også vil give mulighed for at diskutere forslag i god tid før selve generalforsamlingen. SIG er den første paraplyorganisation i landet, der har lavet en sådan aftale.

"I en tid hvor udviklingen i Covid 19 influerer meget på vores dagligdag og på foreningslivet i særdeleshed, ønsker SIG at udbrede kendskabet til et nyt demokratifremmende initiativ, hvorved det nu er blevet muligt at mødes virtuelt og samtidig fastholde krav til generalforsamlinger eller andre projekter, hvor der kan forventes afholdt afstemninger."

Sådan siger formand i SIG, Karsten Bobek, om tilbuddet til klubberne i Gentofte, der hermed får en håndsrækning for at kunne opretholde så normal en hverdag, som muligt. Også når det er svært at mødes fysisk i klubberne.

SIG sendte derfor for en måneds tid siden en mail ud til medlemsklubberne med en beskrivelse af tilbuddet. De første fem foreninger der tilmeldte sig, fik betalt første års licens af SIG. Det glæder derfor formand Karsten Bobek, at indtil videre Gentofte Rulleskøjteklub, Skovshoved Sejlklub, Gentofte Kunstskøjteløberforening og GVI har takket ja til tilbuddet.

"SIG ønsker med licensen at være med til at facilitere og motivere til demokratisk dialog i alle vores medlemsforeninger, men også gerne i alle øvrige idrætsforeninger i kommunen, der er er medlem af SIG-familien i Gentofte," afslutter SIG-formanden.